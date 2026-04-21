Công ty in Báo Nhân Dân tại TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Chiều 21-4, tại TPHCM, Công ty in Báo Nhân Dân tại TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Quế Đình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trần Việt Hùng, nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lý Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Hành chính, Văn phòng Trung ương Đảng..., cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên Công ty in Báo Nhân Dân tại TPHCM qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Danh Quang, Chủ tịch Công ty in Báo Nhân Dân tại TPHCM, phát biểu. Ảnh: HỒ SƠN

Tiền thân của Công ty in Báo Nhân Dân tại TPHCM là Nhà in Báo Nhân Dân TPHCM, được thành lập ngày 20-4-1976, với nhiệm vụ in Báo Nhân Dân và các ấn phẩm khác.

Trước đó, năm 1975, từ yêu cầu tiếng nói của Đảng phải đến với nhân dân miền Nam kịp thời, trong khi một số số báo phát hành từ miền Bắc bị chậm trễ vì nhiều lý do, Ban Biên tập Báo Nhân Dân đã quyết định in báo ngay tại miền Nam. Đúng ngày 20-4-1976, Báo Nhân Dân số 8019 trở thành số báo đầu tiên được in tại TPHCM, kịp thời đến với bạn đọc TPHCM nói riêng và nhân dân miền Nam nói chung.

Đồng chí Lê Quốc Minh tặng bức tranh Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân đến tập thể Công ty in Báo Nhân Dân tại TPHCM. Ảnh: TRỌNG ANH

Dịp này, với những nỗ lực không ngừng và thành tựu đạt được trong công tác, Công ty in Báo Nhân Dân tại TPHCM được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận những thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Lê Quốc Minh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty in Báo Nhân Dân tại TPHCM. Ảnh: HỒ SƠN

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty in Báo Nhân Dân tại TPHCM. Đây là dấu mốc quan trọng trên hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của đơn vị, luôn giữ vững vai trò công ty in báo Đảng chủ lực ở phía Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRỌNG ANH

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng phần thưởng này không chỉ để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là bệ phóng cho hành trình mới. Đồng chí bày tỏ kỳ vọng tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty in Báo Nhân Dân tại TPHCM tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới mô hình “nhà in thông minh”.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, chuyển đổi số không chỉ là đầu tư máy móc giá trị lớn, mà còn là thay đổi tư duy để tối ưu hóa sản xuất, ứng dụng các công nghệ như AR (thực tế tăng cường), mã QR trên mặt báo, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa báo in và báo điện tử, làm cho tờ báo Đảng hiện đại, hấp dẫn hơn, nhất là với độc giả trẻ.

HỒ SƠN