Bổ sung nhiều dự án luật, nghị quyết và pháp lệnh vào chương trình lập pháp

Ngày 11-6, Văn phòng Quốc hội cho biết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành 3 nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành 3 nghị quyết. Ảnh: CẨM HÀ

Trong đó, Nghị quyết số 03/2026/UBTVQH16 điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026. Cụ thể bổ sung 2 dự án luật (Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Luật Định danh và xác thực điện tử) để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10-2026); bổ sung 1 dự án pháp lệnh (Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng) và 2 dự án nghị quyết về tổ chức, hoạt động của các cơ quan Quốc hội. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29-5-2026.

Nghị quyết số 05/2026/UBTVQH16 tiếp tục điều chỉnh chương trình lập pháp, bổ sung dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết về chế độ bảo vệ thẩm phán.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 5-6-2026.

Nghị quyết số 281/NQ-UBTVQH16 bổ nhiệm ông Hà Văn Thắng giữ chức vụ Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ông Hà Văn Thắng từng là Trợ lý của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vũ Hồng Thanh. Quyết định bổ nhiệm ông Hà Văn Thắng có hiệu lực kể từ ngày 5-6-2026.

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ANH PHƯƠNG