Khánh Hòa: Xác minh vụ phóng viên Báo Tuổi Trẻ bị hành hung khi tác nghiệp

Chiều 11-6, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chỉ đạo xác minh thông tin phóng viên Báo Tuổi Trẻ bị hành hung trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm hành vi cản trở hoạt động báo chí, hành hung phóng viên mà Báo Tuổi Trẻ phản ánh. Kết quả xử lý phải thông tin đến cơ quan báo chí theo quy định.

Ngoài ra, chủ động nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, mua bán khoáng sản trái phép có liên quan (nếu có).

Bãi tập kết cát mà anh Đ.C., phóng viên Báo Tuổi Trẻ đến tác nghiệp

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin về hoạt động tập kết cát có dấu hiệu trái phép trong khu dân cư, kịp thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, trưa 11-6, phóng viên Đ.C. đến tác nghiệp tại khu vực đường Đổng Dậu (tổ dân phố 9 và 10, phường Bảo An), để ghi nhận tình hình 2 bãi tập kết cát quy mô lớn, có dấu hiệu hoạt động trái phép trong khu dân cư.

Quá trình tác nghiệp, phóng viên bị 2 người đàn ông cản trở. Một người trong số đó được cho là giật giấy giới thiệu, điện thoại và có hành vi hành hung phóng viên. Sau vụ việc, phóng viên đã trình báo công an địa phương.

Nội dung liên quan hoạt động tập kết cát có dấu hiệu trái phép ở phường Bảo An cũng được Báo Tuổi Trẻ điện tử (tuoitre.vn) đăng tải vào chiều 11-6.

HIẾU GIANG