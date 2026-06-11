Tối 11-6, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM), Bộ Công an phối hợp UBND TPHCM tổ chức lễ khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” tại TPHCM.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: MẠNH THẮNG

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an); Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Phạm Thị Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” được tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11-6-1948 – 11-6-2026), kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2026).

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc. Ảnh: MẠNH THẮNG

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước và nhân dân; mưu trí, sáng tạo, không quản ngại hy sinh, gian khổ, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh phát biểu khai mạc chuỗi sự kiện. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong các giai đoạn cách mạng, những tấm gương An ninh miền Nam, An ninh T4 gan dạ, dũng cảm, chiến đấu ngay trong lòng địch, dựa vào nhân dân và vì nhân dân chiến đấu đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân vượt dãy Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt”, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên thắng lợi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ tham dự buổi lễ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Chuỗi sự kiện là dịp tri ân sâu sắc sự đùm bọc, ủng hộ, chở che của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng.

Đồng thời, tôn vinh những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của lực lượng An ninh nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ khai mạc. Ảnh: MẠNH THẮNG

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến hết ngày 13-6, gồm các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm. Điểm nhấn là Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” lúc 20 giờ ngày 13-6, được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật về hình ảnh người chiến sĩ An ninh nhân dân trung thành, mưu trí, dũng cảm, tận tụy vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG