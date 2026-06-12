Xã hội

Ngày thi cuối kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Nam bộ chiều tối có mưa dông

SGGPO

Theo các chuyên gia khí tượng, hôm nay 12-6, ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thời tiết trên cả nước cơ bản vẫn mát mẻ, thuận lợi cho việc di chuyển của thí sinh.

Tuy nhiên, một số khu vực bắt đầu tăng nhiệt, có thể xuất hiện nắng nóng vào ban ngày. Riêng TPHCM và Nam bộ, cao nguyên Trung bộ chiều tối nay có khả năng mưa dông, nhưng mức độ không bằng ngày 11-6.

Theo Cục Khí tượng - thủy văn, khu vực Bắc bộ ban ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông cục bộ. Riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông diện rộng.

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Cơn dông gây mưa to ở TPHCM ngày 11-6. Ảnh: QUỐC ANH

Từ Thanh Hóa đến TP Huế ít mưa, ban ngày có nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ tăng dần, cao nhất phổ biến 32-35 độ C và chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng mới.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ tiếp tục có nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, một số nơi trên 36 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại cao nguyên Trung bộ, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Chiều tối và tối có mưa dông rải rác.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, Nam bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Từ chiều tối nay, mưa dông rải rác có xu hướng xuất hiện trở lại ở nhiều khu vực, bao gồm TPHCM.

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Đồ họa bằng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Người dân theo dõi thông tin cảnh báo dông, lốc, sét để chủ động phương án di chuyển vào giờ tan tầm.

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PHÚC HẬU

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