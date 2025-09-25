Công ty Lotte vẫn là chủ đầu tư dự án Eco Smart City

Sở Tài chính TPHCM cho biết đến nay, Công ty Lotte chưa thực hiện thủ tục chấm dứt dự án Eco Smart City, nên về nguyên tắc công ty vẫn đang là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City).

Phối cảnh dự án Lotte Eco Smart City

Ngày 25-9, Sở Tài chính TPHCM vừa có thông tin liên quan việc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC muốn chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại Khu chức năng 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cụ thể, ngày 20-8, Sở Tài chính nhận được văn bản của công ty, nêu việc chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án. Theo quy định của pháp luật về đầu tư, trường hợp nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thì sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định 31/2021.

Tuy nhiên, đến nay, Sở Tài chính chưa nhận được hồ sơ của công ty theo quy định trên. “Như vậy, về nguyên tắc, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn đang là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại Khu chức năng 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo các pháp lý dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận”, Sở Tài chính cho biết.

Liên quan dự án này, cuối tháng 8 vừa qua, Liên danh công ty Cổ phần tập đoàn Sunshine và Công ty Cổ phần đầu tư DIA có văn bản đề xuất được tiếp tục thực hiện dự án. Tuy nhiên, do công ty Lotte vẫn là chủ đầu tư dự án, nên hiện Sở Tài chính chưa có cơ sở xem xét đề nghị của Liên danh này.

Trước câu hỏi TPHCM còn ghi nhận dự án nào cũng đang gặp khó khăn do tiền sử dụng đất tăng cao sau thời gian dài gỡ vướng pháp lý, Sở Tài chính cho biết có một trường hợp được ghi nhận.

Cụ thể, vừa qua, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể thành phố đã tổ chức thẩm định và thống nhất với phương án giá đất đối với Khu phức hợp Tháp quan sát (gồm các lô 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21) thuộc Khu chức năng trong Khu Đô thị mới Thủ Thiêm làm cơ sở để thực hiện việc xử lý kinh tế đối với Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất (đây là dự án xác định lại giá đất theo Kết luận 1037/KLTTCP của Thanh tra Chính phủ). Trên cơ sở xác định lại giá đất, tổng giá trị tăng hơn 5.000 tỷ đồng.

Đây là trường hợp tiền sử dụng đất tăng cao và chủ đầu tư đã có nhiều kiến nghị, song chưa có cơ sở giải quyết.

Liên quan công tác thẩm định giá đất, Sở Tài chính cho biết đến nay, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể TPHCM không còn tồn đọng hồ sơ phương án giá đất chưa giải quyết.

MAI HOA