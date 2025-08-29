Công ty P&G Việt Nam đồng hành cùng mục tiêu phát triển của TPHCM

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tiếp đoàn công tác Công ty P&G Việt Nam do ông Marwane Tahri, Tổng giám đốc Công ty P&G Việt Nam làm trưởng đoàn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đánh giá cao hoạt động của Công ty P&G Việt Nam, đồng chí Võ Văn Minh cho rằng P&G Việt Nam là một trong những doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh hiệu quả và nghiêm túc chấp hành pháp luật tại Việt Nam. Ngoài hoạt động đầu tư, P&G Việt Nam còn đóng góp thiết thực thông qua các việc chăm lo hoạt động công đoàn, an sinh xã hội cho người lao động, cũng như các hoạt động từ thiện xã hội.

Đồng chí Võ Văn Minh tiếp ông Marwane Tahri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bày tỏ mong muốn công ty tiếp tục phát triển đầu tư tại Việt Nam, đồng chí Võ Văn Minh khẳng định sau sáp nhập, TPHCM mở rộng quy mô, không gian phát triển, với cơ hội đầu tư mở rộng và nhiều tiềm năng khai thác hoạt động kinh doanh. Hiện nay, sự phối hợp giữa các doanh nghiệp và chính quyền tiếp tục được duy trì để tạo động lực cho các hoạt động phát triển kinh tế của các doanh nghiệp.

Chân thành cảm ơn và đánh giá cao nỗ lực Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của P&G Việt Nam, ông Marwane Tahri cam kết Công ty P&G Việt Nam sẽ đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Ông Marwane Tahri cho biết, sự cải cách giảm thiểu thủ tục hành chính của Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; khẳng định sẽ đồng hành cùng TPHCM thực hiện mục tiêu đưa Thành phố trở thành động lực tăng trưởng kinh tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chia sẻ về định hướng phát triển của P&G Việt Nam, ông Marwane Tahri cho biết, công ty sẽ tăng cường tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, liên kết thêm những nhà cung ứng nội địa, tạo ra các sản phẩm tiêu dùng giá trị cao. Bên cạnh đó là các hoạt động mở rộng công tác từ thiện thông qua chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ, cũng như chiến lược phát triển nhân tài và đem đến những khóa đào tạo từ các chuyên gia nghiên cứu toàn cầu.

PHƯƠNG NAM