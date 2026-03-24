Công viên Thùy Vân cơ bản dọn hết "cát bay"

Hơn 2.000 tấn cát tràn vào công viên Thùy Vân và khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM) đã được các đơn vị chức năng thu dọn, trả lại không gian sạch đẹp, an toàn cho người dân và du khách.

Từ thông tin Báo SGGP phản ánh (Nạn cát bay hoành hành khu vực Bãi Sau - Vũng Tàu đăng ngày 18-3), các cơ quan, đơn vị đã dồn tổng lực để thu gom cát trong công viên Thùy Vân.

Các đơn vị chức năng đã huy động khoảng 100 công nhân cùng với phương tiện, máy móc chuyên dụng thu dọn hơn 2.000 tấn cát ở khu vực Bãi Sau

Ngày 24-3, ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng - đơn vị được tạm giao quản lý vận hành công viên theo phân bổ ngân sách 2026, cho biết, suốt 1 tuần qua, các đơn vị chức năng đã huy động 100 công nhân, cùng 2 máy hút, 2 xe gạt, làm việc liên tục ở khu vực công viên Thùy Vân và bãi biển Bãi Sau để thu dọn những đụn cát to, cao, dài hàng km trên các lối đi bộ, khu vui chơi, khu vực trồng cây thuộc phạm vi công viên.

Giăng thêm 550m lưới chắn đã hạn chế đến 98% lượng cát bay sâu vào công viên.

Dù thời tiết khắc nghiệt, nắng to, gió mạnh cùng với khối lượng cát khổng lồ nhưng đội ngũ công nhân cùng phương tiện cơ giới đã làm việc hết công suất, cơ bản thu dọn gần hết lượng cát tràn sâu vào công viên, trả lại lối đi và khu vực vui chơi cho người dân, du khách.

“Hiện chúng tôi đang cho rào 550 m lưới chắn ở các khu vực không có bậc tam cấp lên – xuống biển. Giải pháp này đã ngăn cản được khoảng 98% lượng cát bay vào công viên. Đồng thời, bố trí công nhân túc trực xúc cát, tưới nước nhằm hạn chế tối đa tình trạng cát bay sâu vào bên trong, để không ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi, tắm biển của người dân và du khách”, ông Đoàn Hải Linh khẳng định.

Công viên Thùy Vân cơ bản đã dọn hết cát

Về lâu dài, đơn vị quản lý công viên đang tính phương án trồng thêm một lớp phong ba và rau muống biển dọc đường dạo biển nhằm giảm thiểu ảnh hưởng cát bay mùa gió chướng.

QUANG VŨ