Thích thể hiện, dễ diện "áo sọc"

Dạo này ra đường lâu lâu lại bị ép coi… phim hành động một cách bất đắc dĩ. Mới đây, một cô gái chạy xe máy đã văng tục vèo vèo, vung chân đá túi bụi một tài xế ô tô lớn tuổi. Trước đó vài ngày là vụ ông khách nhận hàng đấm anh shipper chảy máu mũi, sẵn cơn điên cầm chân con chó quật vô người nạn nhân luôn...

Lúc máu yêng hùng dồn lên não, nhiều người không kiểm soát được mình. Chỉ vì ba cái va quẹt cỏn con hoặc một câu nói không ưng bụng là sẵn sàng gân cổ gào thét, sỉ nhục người khác. Họ còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay giữa chốn đông người, trông thật oai phong lẫm liệt.

Ai dè bà con xung quanh cầm điện thoại quay lại hết trọi, bằng chứng rành rành không đường chối cãi! Vậy là vở kịch giang hồ hạ màn chóng vánh. Chưa kịp hả hê với chiến tích, công an đã tới tận nơi mời về đồn mần việc.

Lực lượng chức năng bây giờ xử lý bén lắm, củng cố hồ sơ xong là khởi tố bắt giam gọn hơ. Thói hung hăng vô lối “đầy ngẫu hứng” rốt cuộc chỉ rước họa vào thân.

Khi ngồi đối diện với cán bộ công an, mấy tay anh chị đường phố phút chốc xẹp lép như bong bóng xì hơi. Ai nấy mặt mũi tái mét, rụt rè biện minh cớ sự do bốc đồng. Nhưng một khi đã diễn vai côn đồ thì "trọn combo" gồm còng tay và chiếc "áo sọc" là cát-xê chắc chắn sẽ được nhận!

HAI PHÈN

