Sức sống cơ sở

Phường Gia Định: Tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân

SGGPO

Ngày 20-5, Ủy ban MTTQ phường Gia Định (TPHCM) tổ chức Ngày hội "Sức khỏe vì nhân dân" nhằm đẩy mạnh các chương trình truyền thông về sức khỏe. Tại ngày hội, các bác sĩ đã khám và tầm soát nhiều loại bệnh lý cho hơn 400 người dân trên địa bàn.

Đến với ngày hội, người dân được các bác sĩ tư vấn về sức khỏe sinh sản, thăm khám phụ khoa, siêu âm và tầm soát các dấu hiệu ung thư cổ tử cung; kiểm tra chỉ số đường huyết, tầm soát bệnh lý tuyến giáp; khám tầm soát, siêu âm bụng, hướng dẫn phương pháp cổ truyền để phòng ngừa đột quỵ...

Đại diện ban tổ chức chia sẻ thông tin tại ngày hội. Ảnh: MINH HẢI

Theo bà Lê Thị Thanh (60 tuổi), một cư dân của phường Gia Định, chương trình này rất ý nghĩa, thiết thực và hy vọng địa phương sẽ tổ chức thường xuyên hoạt động này để nhiều người có cơ hội được khám sức khỏe định kỳ, miễn phí, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Người dân được các bác sĩ tư vấn, thăm khám sức khỏe. Ảnh: MINH HẢI

Được biết, phần lớn kinh phí thực hiện chương trình này đều được vận động từ nguồn xã hội hóa và phục vụ miễn phí cho người dân. nhất là các nhóm đối tượng yếu thế, người cao tuổi, phụ nữ và thanh niên...

MINH HẢI

