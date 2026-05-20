Phường Gia Định: Tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân

Đến với ngày hội, người dân được các bác sĩ tư vấn về sức khỏe sinh sản, thăm khám phụ khoa, siêu âm và tầm soát các dấu hiệu ung thư cổ tử cung; kiểm tra chỉ số đường huyết, tầm soát bệnh lý tuyến giáp; khám tầm soát, siêu âm bụng, hướng dẫn phương pháp cổ truyền để phòng ngừa đột quỵ...
Theo bà Lê Thị Thanh (60 tuổi), một cư dân của phường Gia Định, chương trình này rất ý nghĩa, thiết thực và hy vọng địa phương sẽ tổ chức thường xuyên hoạt động này để nhiều người có cơ hội được khám sức khỏe định kỳ, miễn phí, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.
Được biết, phần lớn kinh phí thực hiện chương trình này đều được vận động từ nguồn xã hội hóa và phục vụ miễn phí cho người dân. nhất là các nhóm đối tượng yếu thế, người cao tuổi, phụ nữ và thanh niên...