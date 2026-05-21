Phường Tam Thắng: Đối thoại để tranh thủ sự đồng thuận với người dân

Ngày 21-5, lãnh đạo phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức hội nghị đối thoại với người dân để lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc và tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai các nhiệm vụ của địa phương.

Tham dự hội nghị đối thoại là các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND và UB MTTQ phường cùng đại diện các tổ chức - chính trị xã hội, đơn vị trực thuộc, khu phố và đông đảo người dân trên địa bàn.

Trước khi tổ chức đối thoại, đại diện HĐND và UBND phường Tam Thắng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 5 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Lãnh đạo phường Tam Thắng phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại với người dân

Trên cơ sở những thông tin của lãnh đạo phường chia sẻ, người dân phường Tam Thắng đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan đời sống dân sinh và công tác quản lý đô thị trên địa bàn như: ô nhiễm tiếng ồn tại Công viên nước Vũng Tàu; tình trạng đậu ô tô trong các hẻm nhỏ gây cản trở giao thông; xả rác không đúng nơi quy định trong khu dân cư; nâng cấp các tuyến đường dân cư trước mùa mưa; kiến nghị thành lập ban quản trị chung cư...

Nhiều ý kiến cũng đề cập đến công tác quy hoạch đô thị, trong đó có đề xuất xem xét điều chỉnh quy hoạch khu vực Bàu Trũng nhằm phù hợp hơn với nhu cầu phát triển và đời sống người dân.

Người dân phường Tam Thắng kiến nghị tại buổi đối thoại

Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi, đồng chí Lê Xuân Tú - Chủ tịch UBND phường Tam Thắng trân trọng tiếp thu, ghi nhận tất cả các đề xuất của người dân. Đồng thời giải đáp thẳng thắn, cũng như giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc UBND phường để kịp thời tháo gỡ từng vấn đề mà người dân quan tâm.

Đông đảo người dân đến tham dự hội nghị đối thoại với tinh thần xây dựng

Kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Thụy Cẩm Lệ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường mong muốn người dân tiếp tục theo dõi, giám sát những vấn đề còn tồn tại, kể cả các kiến nghị của người dân chưa được giải quyết thỏa đáng. Đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sớm giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vấn đề người dân phản ánh.

TRÚC GIANG