Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các trường học tại xã Long Hải

Sáng 19-5, UBND xã Long Hải tiến hành rà soát việc thực hiện các dự án xây dựng, sửa chữa trường học trên địa bàn. Đây là những công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đất Đỏ làm chủ đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó chủ tịch UBND xã Long Hải chủ trì hội nghị

Theo báo cáo, giai đoạn 2025-2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đất Đỏ (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Long Đất) được giao thực hiện 13 dự án sửa chữa cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị và cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các trường học trên địa bàn xã Long Hải.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Trong số này, có 2 dự án đã phê duyệt quyết toán; 5 dự án đang trình Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn; 2 dự án đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng và chuẩn bị trình quyết toán; 2 dự án đã hoàn thành thi công, đang làm thủ tục nghiệm thu; 1 dự án đang thi công, đạt khoảng 75% khối lượng, dự kiến nghiệm thu, đưa vào sử dụng trong tháng 7-2026.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục làm việc với các nhà thầu để rà soát tiến độ, yêu cầu tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị; đồng thời tập trung đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo hoàn thành các công trình trong tháng 7-2026, phục vụ năm học mới 2026-2027.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công nhằm bảo đảm tiến độ các công trình.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó chủ tịch UBND xã yêu cầu chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đất Đỏ) tổ chức khảo sát thực tế, nắm bắt tiến độ, chất lượng công trình cũng như các khó khăn, bất cập phát sinh. Trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo UBND xã để đề xuất với UBND TPHCM. Riêng với các dự án đang triển khai, cần phải đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đưa vào sử dụng đúng thời gian cam kết.

THÀNH HUY