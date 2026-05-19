Xã Long Hải triển khai cấp phép tần số vô tuyến điện cho tàu cá

Trên địa bàn xã Long Hải (TPHCM) còn nhiều tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đang sử dụng thiết bị vô tuyến điện nhưng chưa được cấp giấy phép sử dụng tần số theo quy định.

Tàu cá tại xã Long Hải

Chiều 19-5, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM về triển khai cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Phòng kinh tế, Phòng văn hóa - xã hội, Ban CHQS xã, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công; lãnh đạo Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, cùng trưởng 27 ấp trên địa bàn xã.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho biết hiện trên địa bàn xã Long Hải còn nhiều tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đang sử dụng thiết bị vô tuyến điện nhưng chưa được cấp giấy phép sử dụng tần số theo quy định. Hiện cơ quan thực hiện thủ tục hành chính này là Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM. Ngư dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và việc cấp giấy phép hoàn toàn miễn phí.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn về trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

THÀNH HUY