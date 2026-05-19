Phường Thủ Đức công bố bộ tiêu chí phường hạnh phúc

Chiều 19-5, UBND phường Thủ Đức (TPHCM) công bố Bộ tiêu chí “Phường Thủ Đức hạnh phúc” và kết quả khảo sát năm 2026 (đợt 1). Bộ tiêu chí do UBND phường Thủ Đức phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM xây dựng.

Hội nghị công bố Bộ tiêu chí “Phường Thủ Đức hạnh phúc”

Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Nguyễn Thị Mai Trinh cho biết, thước đo phát triển của một địa phương không chỉ có những con số tăng trưởng kinh tế mà còn được soi chiếu qua mức độ hài lòng, sự an tâm và nụ cười hạnh phúc của người dân trong đời sống hàng ngày. Trên tinh thần đó, phường Thủ Đức xây dựng Bộ tiêu chí “Phường Thủ Đức hạnh phúc”, lấy người dân làm trung tâm và hạnh phúc của người dân làm mục tiêu hướng đến.

Lãnh đạo phường Thủ Đức khen thưởng các cá nhân có thành tích góp phần xây dựng Bộ tiêu chí "Phường Thủ Đức hạnh phúc"

Bộ tiêu chí được xây dựng với 3 phương diện gồm vật chất - tinh thần - nhận thức; 10 tiêu chí phản ánh các lĩnh vực đời sống thiết yếu; 50 chỉ số đo lường cụ thể bám sát trải nghiệm sống hàng ngày của người dân. Mục tiêu chung là đo lường mức độ hạnh phúc của người dân phường Thủ Đức trên cơ sở cảm nhận thực tế về điều kiện sống, đời sống tinh thần, quan hệ cộng đồng, niềm tin và kỳ vọng đối với địa phương.

Qua hơn 6.000 hộ dân có ý kiến, kết quả khảo sát ghi nhận chỉ số hạnh phúc của phường Thủ Đức khá tích cực. Ngoài ra, khảo sát cũng thu nhận rất nhiều các hiến kế, sáng kiến về chuyển đổi số và quản trị thông minh; hạ tầng, giao thông, môi trường; kinh tế cộng đồng; an sinh xã hội; đổi mới đời sống văn hóa, giáo dục và tinh thần.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức tiếp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Về vấn đề này, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết yêu cầu UBND phường có giải pháp khắc phục những chỉ số chưa cao. Trong đó, cần cụ thể hóa kế hoạch khắc phục thành các sản phẩm cụ thể tại từng khu phố, đặc biệt tập trung nâng chất cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục ở những nơi có chỉ số vật chất còn thấp

