Xây dựng Kim Long thành xã nông nghiệp thông minh, điểm đến sinh thái tiêu biểu

Ngày 19-5, UBND xã Kim Long, TPHCM, tổ chức khảo sát thực tế tại nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn nhằm nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn và định hướng phát triển sản xuất bền vững.

Lãnh đạo xã Kim Long (TPHCM) khảo sát tại Công ty TNHH Nấm sinh học Việt Nam

Tại Công ty TNHH Nấm sinh học Việt Nam, Công ty CP Xuất nhập khẩu Bắc Mỹ Châu và HTX Sầu riêng 9 Bê, đoàn công tác ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong phát triển nông nghiệp địa phương. Các đơn vị đã chủ động xây dựng sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3-4 sao, đầu tư kho lạnh phục vụ xuất khẩu, từng bước chuyển đổi sang mô hình canh tác hữu cơ, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Bên cạnh kết quả đạt được, các doanh nghiệp, HTX vẫn gặp không ít khó khăn như quy mô sản xuất còn nhỏ, hạn chế về vốn, năng lực quản trị và ứng dụng chuyển đổi số. Việc tiếp cận đất đai, tín dụng, thị trường tiêu thụ còn nhiều trở ngại; năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, an toàn thực phẩm chưa đồng đều.

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã trở thành thế mạnh của xã Kim Long.

Lãnh đạo xã Kim Long đã lắng nghe kiến nghị từ cơ sở và cho biết địa phương sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ, tập trung vào nâng cấp hạ tầng giao thông, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, HTX phát triển ổn định, lâu dài.

Xã Kim Long được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Kim Long với các xã Bàu Chinh và Láng Lớn. Sau hợp nhất, địa phương có diện tích tự nhiên khoảng 64km², dân số hơn 32.000 người. Cơ cấu nông nghiệp tiếp tục được phát huy với nhiều cây trồng chủ lực như hồ tiêu, cà phê, điều, ca cao, cao su và cây ăn trái.

Sản xuất nông sản tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Bắc Mỹ Châu.

Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển ít nhất 15 sản phẩm OCOP; 50% sản phẩm nông nghiệp được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc; 80% hộ sản xuất tham gia các sàn thương mại điện tử. Xã cũng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại vào năm 2030, từng bước xây dựng Kim Long thành “xã nông nghiệp thông minh - điểm đến sinh thái tiêu biểu”, gắn phát triển nông nghiệp với chuyển đổi số, nâng cao giá trị gia tăng và quảng bá hình ảnh địa phương.

QUANG VŨ - HỒNG HOA