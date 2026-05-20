Hầm đi bộ số 3 ở Bãi Sau hoàn thành vượt tiến độ

Ngày 20-5, dự án Hầm đi bộ số 3 thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (Bãi Sau phường Tam Thắng, TPHCM) đã hoàn thành, vượt tiến độ 10 ngày so với kế hoạch đề ra.

Đây là công trình hạ tầng giao thông sử dụng vốn đầu tư công, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Vũng Tàu (nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng phường Tam Thắng, TPHCM) làm chủ đầu tư.

Hầm đi bộ số 3 có chiều dài tuyến hầm dưới lòng đường khoảng 38,9m, kích thước thông thủy khoảng 10m x 3,8m. Công trình được đầu tư đồng bộ nhiều hạng mục như hệ thống thoát nước, thông gió, điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, ống kỹ thuật, di dời và tái lập hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, vỉa hè và hệ thống báo hiệu giao thông.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 39,5 tỷ đồng, thi công từ tháng 9-2025. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào ngày 31-5-2026. Tuy nhiên, đơn vị thi công (DICERA Holdings) đã đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện toàn bộ khối lượng công việc vào ngày 20-5 để chuẩn bị bàn giao cho chủ đầu tư.

Chỉ huy trưởng công trình hầm đi bộ số 3 và kỹ sư kiểm tra công trình chuẩn bị bàn giao cho chủ đầu tư. Ảnh: QUANG VŨ

Đáng chú ý, công trình được triển khai tại khu vực ngã ba Nguyễn Chí Thanh – Thùy Vân, nơi tập trung đông du khách du, lưu lượng phương tiện qua lại lớn, nhất là vào các khung giờ cao điểm nhưng đơn vị thi công vẫn bảo đảm nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và du lịch.

Đơn vị thi công thảm nhựa mặt đường Thùy Vân.

Trước đó, Hầm đi bộ số 2 (thi công từ tháng 2-2025, hoàn thành 20-8-2025) bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và được nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả. Hầm số 1, số 4 và số 5 đang cũng đang được tiếp tục đầu tư xây dựng trong tổng thể dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân.

QUANG VŨ

