Co.op Online tri ân khách hàng

Chương trình gồm các hoạt động như: Mừng tuổi lên 6 với nhiều deal “siêu hời” cho các nhóm hàng nhu yếu phẩm; cùng hàng nhãn riêng Co.op “Mua sắm thông minh - An tâm chất lượng”: Giảm giá hấp dẫn cho các sản phẩm Co.op Happy, Co.op Select và Co.op Finest; Tặng 20 nồi chiên không dầu trị giá 3,6 triệu đồng/cái cho 20 khách hàng mua sắm hàng nhãn riêng Co.op nhiều nhất trong thời gian diễn ra chương trình; Sinh nhật vui cùng Co.op Online mỗi ngày với minigame miễn phí vòng quay may mắn gồm: Loa JBL xịn sò trị giá 3 triệu đồng - dành cho những người may mắn nhất trong mini game.

Ngoài ra, còn combo quà tặng sinh nhật Co.op Online trị giá 600.000 đồng và E-voucher mua sắm các sản phẩm thuộc thương hiệu Unilever, Pepsi với 02 mệnh giá 30.000 đồng, 50.000 đồng…; Tích lũy Sen vàng nhận ngay E-voucher: Tích lũy mua sắm các sản phẩm thuộc thương hiệu Unilever, Pepsi, Mondelez, Kinh Đô để đổi ngay E-voucher trị giá tương ứng; Quà tặng sinh nhật cho khách hàng: Tri ân khách hàng hạng thẻ Bạch Kim có sinh nhật trong tháng 7 với món quà đặc biệt là E-voucher Co.op Online trị giá 200.000 đồng...

CHÂU ANH