Co.opmart Củ Chi kết nối cộng đồng qua hoạt động “Bé đi siêu thị”

Tại Co.opmart Củ Chi, một lớp học đặc biệt vừa được tổ chức khi siêu thị đón các em nhỏ đến từ Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật huyện Củ Chi tham gia chương trình “Bé đi siêu thị” (ảnh).

Không còn là không gian mua sắm đơn thuần, siêu thị trở thành nơi các em học cách quan sát, lựa chọn hàng hóa, rèn kỹ năng giao tiếp và tự tin thể hiện bản thân. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên Co.opmart, mỗi em được trải nghiệm quy trình mua sắm như khách hàng thật: chọn sản phẩm, xếp hàng thanh toán...

Theo Co.opmart Củ Chi, hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình vì cộng đồng mà hệ thống Co.opmart duy trì thường xuyên, hướng đến giáo dục kỹ năng sống và tạo cơ hội hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Qua những trải nghiệm thực tế như “Bé đi siêu thị”, Co.opmart mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực: siêu thị không chỉ là nơi tiêu dùng, mà còn là điểm đến của yêu thương, sẻ chia và phát triển kỹ năng cho trẻ em.

AN CHÂU