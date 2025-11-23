COP30: Đạt được thoả thuận tạm thời

Hội nghị COP30 đạt thỏa thuận tạm thời sau khi các bên tháo gỡ bế tắc kéo dài về cắt giảm khí thải và tài chính khí hậu.

Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30). Ảnh: PTI

Ngày 22-11, các cuộc đàm phán tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã đạt được một thỏa thuận tạm thời, sau khi các nhà đàm phán giải quyết được bế tắc kéo dài liên quan đến việc cắt giảm khí thải nhà kính và vấn đề tài chính khí hậu.

Bản dự thảo thỏa thuận được công bố cho thấy các quốc gia nhất trí về các bước giúp đẩy nhanh hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, xem xét lại các rào cản thương mại liên quan và tăng gấp 3 lần số tiền dành cho các nước đang phát triển để giúp họ chống chọi với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

Tuy nhiên, theo France 24, dự thảo không đề cập đến nhu cầu thế giới từ bỏ nhiên liệu hóa thạch. Đây là vấn đề then chốt mà Liên minh châu Âu (EU) đã thúc đẩy trước sự phản đối mạnh mẽ từ các quốc gia Arab, bao gồm cả quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu là Saudi Arabia. Thay vào đó, vấn đề nhiên liệu hóa thạch sẽ được đề cập trong một văn bản phụ không có trong thỏa thuận chính thức.

Ủy viên khí hậu của EU Wopke Hoekstra đánh giá thỏa thuận được đề xuất là có thể chấp nhận được, mặc dù khối này muốn có nhiều hơn thế.

Ông giải thích ủng hộ thỏa thuận vì ít nhất văn bản này đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, các nhà đàm phán cảnh báo rằng thỏa thuận tạm thời vẫn có nguy cơ đổ vỡ nếu các phái đoàn đưa ra những phản đối mới.

HẠNH CHI