C.P. Việt Nam đồng hành phát triển mảng xanh vì cộng đồng bền vững

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) tiếp tục đồng hành cùng Đồng Nai và Đồng Tháp trong các chương trình trồng cây năm 2026, góp thêm nguồn lực phát triển mảng xanh, cải thiện môi trường sinh thái và chất lượng không gian sống tại địa phương.

Đại diện C.P. Việt Nam và các đơn vị trao tặng cây giống cho chương trình trồng cây năm 2026 tại Đồng Tháp. Ảnh: C.P.

Toàn cảnh lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 ngày 19-5 tại Đồng Nai. Ảnh: C.P.

Bổ sung nguồn lực phát triển mảng xanh tại Đồng Nai

Ngày 19-5-2026, tại Nhà máy Z114 - đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai, Ủy ban nhân dân Thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026. Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo địa phương, đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở, các đơn vị quân đội, đoàn thể, báo chí và các doanh nghiệp đồng hành, trong đó có C.P. Việt Nam trong kế hoạch trồng cây xanh của thành phố.

C.P. Việt Nam hỗ trợ 100.000 cây giống lâm nghiệp cho các địa phương tại Đồng Nai trong năm 2026. Ảnh: C.P.

Trong bối cảnh Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi cùng bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Việc C.P. Việt Nam tiếp tục hỗ trợ cây giống lâm nghiệp trong năm 2026 góp thêm nguồn lực cho các chương trình cây xanh của địa phương, đồng thời thể hiện vai trò đồng hành của doanh nghiệp trong quá trình phát triển đô thị theo hướng bền vững.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay của chính quyền địa phương, cộng đồng và doanh nghiệp, những cây xanh được trồng hôm nay sẽ lớn lên, mang lại bóng mát và môi trường sống tốt đẹp hơn cho mọi người. C.P. Việt Nam nỗ lực góp sức đồng hành cùng địa phương trong hành trình phát triển bền vững, chăm sóc cộng đồng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.”

Tại Đồng Nai, ngoài trụ sở chính, C.P. Việt Nam hiện có 5 nhà máy; cùng với tổ hợp chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước. Bên cạnh hoạt động đầu tư sản xuất, tạo việc làm và xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao theo hướng xanh, bền vững, công ty luôn chú trọng các chương trình bảo vệ môi trường, phục hồi cảnh quan và phát triển hệ sinh thái địa phương.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, tại khu vực Đồng Nai, C.P. Việt Nam đã hỗ trợ trồng, chăm sóc và phục hồi hơn 102 ha rừng, với hơn 222.000 cây xanh, tổng kinh phí hơn 9,6 tỷ đồng. Năm 2026, công ty tiếp tục hỗ trợ 100.000 cây giống lâm nghiệp cho các địa phương tại Đồng Nai với kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng.

Năm thứ ba tiếp nối hành trình xanh tại Đồng Tháp

Song song với hoạt động tại Đồng Nai, C.P. Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp trong chương trình “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026. Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, chương trình nhằm phát động phong trào trồng cây, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của cây xanh trong bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cán bộ, nhân viên C.P. Việt Nam tham gia hoạt động trồng cây cùng chính quyền và cộng đồng địa phương. Ảnh: C.P.

Trong năm 2026, C.P. Việt Nam hỗ trợ 9.450 cây xanh, gồm Sao đen, Gõ đỏ, Bần chua, Bằng lăng, Phượng, Sưa và Dầu rái, để trồng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh như Lấp Vò, Tân Dương, Tân Thạnh, Mỹ Hiệp, Sa Đéc và An Bình. Khoản hỗ trợ có tổng kinh phí hơn 285 triệu đồng, góp phần cùng tỉnh Đồng Tháp triển khai kế hoạch trồng tổng cộng 15.470 cây xanh trong chương trình năm nay.

Đây là năm thứ ba liên tiếp C.P. Việt Nam đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp trong việc thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ tại địa phương. Từ năm 2023 đến nay, công ty đã trao tặng hơn 350.000 cây xanh lâm nghiệp cho Đồng Tháp, góp phần phục hồi hệ sinh thái, duy trì không gian xanh, hỗ trợ hình thành các công trình “kè xanh”, chống xói lở, giữ đất, giữ nước và cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Nhân viên C.P. Việt Nam tham gia chăm sóc và bảo vệ cây xanh sau khi trồng tại chương trình. Ảnh: C.P.

Thông qua các hoạt động trồng cây và phục hồi hệ sinh thái tại Đồng Nai, Đồng Tháp và nhiều địa phương khác, C.P. Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng bằng những đóng góp thiết thực cho môi trường. Đây cũng là cách công ty thể hiện định hướng phát triển có trách nhiệm, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ thiên nhiên và lợi ích lâu dài của các thế hệ mai sau.