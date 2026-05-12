Từ 6 đến 12 tuổi là thời điểm vàng để trẻ phát triển chiều cao

Dinh dưỡng quyết định tới 32% chiều cao của trẻ, còn lại là các yếu tố di truyền, vận động, giấc ngủ và môi trường sống. Giai đoạn từ 6-12 tuổi được xem là thời điểm vàng để trẻ phát triển chiều cao.

Ngày 12-5, tại Hà Nội, Viện Y học ứng dụng Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng bánh quy sữa D-Maxx Marri (Tập đoàn Mayora Việt Nam) phát động chiến dịch cộng đồng “Vì một kỷ nguyên cao khỏe”, nhằm nâng cao tầm vóc, thể lực và trí lực cho trẻ em Việt Nam.

Chiến dịch cộng đồng "Vì một kỷ nguyên cao khỏe" nhằm cải thiện tầm vóc và thể lực cho trẻ em Việt Nam. Ảnh: MINH KHANG

Phát biểu tại lễ phát động, TS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết, chiều cao trung bình của thanh thiếu niên Việt Nam hiện nằm trong nhóm thấp trên thế giới. Nhiều phụ huynh cũng chưa đánh giá đúng tình trạng phát triển chiều cao của con em mình.

Theo các nghiên cứu, chiều cao của trẻ chịu tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó di truyền chiếm khoảng 23%, dinh dưỡng quyết định tới 32%, còn lại là vận động, giấc ngủ và môi trường sống.

Giai đoạn từ 6-12 tuổi được xem là “thời điểm vàng” để phát triển chiều cao. Đây là giai đoạn trẻ cần được bảo đảm chế độ dinh dưỡng cân bằng, tăng cường vận động và nghỉ ngơi hợp lý để phát triển thể chất tối ưu.

Chiến dịch “Vì một kỷ nguyên cao khỏe” là sáng kiến cộng đồng được tổ chức trên toàn quốc.

Thông qua chiến dịch, phụ huynh sẽ được cung cấp bộ công cụ trực tuyến giúp kiểm tra, đánh giá tình trạng chiều cao của trẻ, từ đó có giải pháp phù hợp. Đồng thời, chương trình cũng xây dựng các hướng dẫn toàn diện về dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ để hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao hiệu quả.

Trẻ em chơi bóng rổ sẽ góp phần phát triển chiều cao và thể lực. Ảnh: MINH KHANG

Bên cạnh đó, chiến dịch dự kiến trao hơn 80.000 phần quà dinh dưỡng, bổ sung vitamin D tại 15 trường học; đồng thời tổ chức cuộc thi nhảy Maxd Dance tại trường học và trên nền tảng mạng xã hội nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích trẻ hình thành thói quen vận động mỗi ngày.

Tin liên quan Nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và tuổi thọ khỏe mạnh của nhân dân

KHÁNH NGUYỄN