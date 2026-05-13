Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc virus Hanta

Chiều 13-5, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) có công văn khẩn gửi các đơn vị chức năng của Bộ Y tế cập nhật thông tin về chùm ca bệnh do virus Hanta gây ra trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius khi đang trên hành trình từ Argentina tới Cape Verde (quốc đảo ngoài khơi Tây Phi).

Cục Phòng bệnh nêu rõ, theo thông tin mới nhất từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tính, chùm ca bệnh trên tàu MV Hondius đã ghi nhận 8 trường hợp nhiễm virus Hanta, trong đó có 3 ca tử vong. Qua xét nghiệm, các trường hợp nhiễm virus Hanta được xác định là chủng virus Andes (ANDV).

Tuy nhiên, WHO đánh giá nguy cơ lây lan của virus Hanta đối với dân số toàn cầu chỉ nằm ở mức thấp, hơn nữa hình thức lây truyền của virus Hanta hoàn toàn khác với Covid-19.

Virus Hanta có nguồn gốc từ chuột và khó lây từ người sang người. Ảnh: BYT

Về nguồn gốc dịch bệnh, WHO vẫn đang tiếp tục điều tra, nhưng các chuyên gia đang hướng tới giả thuyết ca bệnh đầu tiên (F0) nhiễm virus từ môi trường hoặc tiếp xúc với chuột trong các hoạt động du lịch ngoài trời trước khi lên tàu. Đồng thời, khuyến cáo không tự ý suy diễn nguồn lây từ thực phẩm, nước uống hay bản thân con tàu khi chưa có kết luận cuối cùng.

Về phía Việt Nam, Cục Phòng bệnh xác nhận đến nay chưa có bất kỳ công dân Việt Nam nào liên quan đến chùm ca bệnh trên tàu MV Hondius. Tuy nhiên, để chủ động phòng ngừa, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương khẩn trương tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn...

Cục Phòng bệnh cũng chỉ rõ, trước đây, nước ta từng ghi nhận các ca nhiễm liên quan đến virus trên động vật. Cục Phòng bệnh đề nghị người dân theo dõi thông tin chính thống, tuyệt đối không hoang mang và không suy diễn nguy cơ dịch lan rộng.

Cùng với đó, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe, như: giữ gìn vệ sinh môi trường và tích cực diệt chuột để phòng các bệnh lây truyền từ loài gặm nhấm này.

Trường hợp sau khi tiếp xúc với chuột, chất thải của chuột hoặc khu vực có dấu vết chuột mà xuất hiện các biểu hiện như: sốt, đau cơ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, ho, tức ngực hoặc khó thở, người dân cần đến cơ sở y tế kịp thời và thông báo tiền sử tiếp xúc để được tư vấn, khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Cục Phòng bệnh sẽ tiếp tục phối hợp với WHO và các cơ quan liên quan để cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp, kịp thời thông tin cho người dân khi có diễn biến mới.

Theo WHO, những người có mặt trên tàu MV Hondius và các chuyến bay liên quan cần theo dõi sức khỏe trong 42 ngày sau lần có nguy cơ phơi nhiễm cuối cùng; cần theo dõi các triệu chứng ban đầu, như: đau đầu, chóng mặt, ớn lạnh, sốt, đau cơ và các vấn đề về đường tiêu hóa. Đối với người tiếp xúc nguy cơ cao, WHO khuyến cáo theo dõi chủ động và cách ly tại nhà hoặc cơ sở phù hợp trong 42 ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng. WHO không khuyến cáo cách ly đối với người tiếp xúc nguy cơ thấp. Nhóm này cần tự theo dõi sức khỏe và đi khám khi xuất hiện triệu chứng.

KHÁNH NGUYỄN