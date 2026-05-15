Lai Châu: 206 học sinh nhập viện nghi ngộ độc do ăn quả dại

SGGPO

Ngày 15-5, cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu thông tin ban đầu về vụ 200 học sinh tại xã Tủa  Sín Chải nghi ngộ độc do ăn quả dại.

Theo UBND xã Tủa Sín Chải, chiều tối 14-5, 206 học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Làng Mô (47 em) và Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Làng Mô (159 em) phải nhập viện trong tình trạng buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi. Nguyên nhân nghi ngộ độc do các em ăn quả dại hái ngoài tự nhiên.

35 học sinh có biểu hiện nặng, được chuyển lên cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sìn Hồ.

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Sìn Hồ thăm khám cho các học sinh nghi ngộ độc. Ảnh: DŨNG KHA

Trạm y tế xã Tủa Sín Chải đã tập trung nhân lực tổ chức khám, chăm sóc cho các em học sinh. Đến 24 giờ cùng ngày, các học sinh nghi ngộ độc cơ bản ổn định sức khỏe, giảm triệu chứng.

Loại quả dại nghi gây ngộ độc cho nhiều học sinh ở Lai Châu. Ảnh: DŨNG KHA

Sáng 15-5, đa số học sinh đã trở lại học tập bình thường; 35 học sinh điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sìn Hồ cũng đã ổn định và chờ làm thủ tục xuất viện.

UBND xã Tủa Sín Chải đã yêu cầu lấy mẫu thức ăn tại bếp ăn và mẫu quả dại nghi gây ngộ độc để làm rõ nguyên nhân.

NGUYỄN QUỐC- DŨNG KHA

