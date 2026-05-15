Vinamilk sure đồng hành cùng “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe”

Đông đảo bác sĩ, chuyên gia y tế và người dân tham gia hoạt động đi bộ tại chương trình. Ảnh: VI NAM

Mỗi bước chân, một cam kết cho trái tim khỏe

Theo TS-BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, lối sống ít vận động, sinh hoạt thiếu khoa học cùng áp lực cuộc sống hiện đại đang khiến các bệnh không lây nhiễm gia tăng nhanh. Hiện nay, đái tháo đường và tim mạch nằm trong nhóm nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và làm suy giảm chất lượng sống. Đáng lo ngại, các bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa và nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn. “Phòng bệnh, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng lối sống lành mạnh chính là giải pháp bền vững, hiệu quả nhất”, ông Hưng nhấn mạnh.

Từ thực tế đó, chương trình “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe” được Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường Việt Nam phối hợp Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và phường Việt Hưng, Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đi bộ cộng đồng với sự tham gia của đông đảo bác sĩ, chuyên gia y tế và người dân yêu thích lối sống lành mạnh. “Mỗi bước chân hôm nay không chỉ là hoạt động thể chất, mà còn là biểu tượng của tinh thần sống khỏe, sống tích cực và trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng”, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chia sẻ tại chương trình.

Vinamilk đồng hành xây dựng lối sống khỏe từ dinh dưỡng và vận động

Đồng hành cùng chương trình, Vinamilk tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài vì sức khỏe cộng đồng thông qua các hoạt động thiết thực, hướng đến nâng cao chất lượng sống của người Việt. Đại diện doanh nghiệp cho biết, dinh dưỡng khoa học kết hợp với lối sống lành mạnh, trong đó vận động thể chất giữ vai trò quan trọng, là nền tảng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

“Sự kết hợp giữa dinh dưỡng chất lượng cao và thói quen vận động đều đặn mỗi ngày sẽ giúp người trung niên và cao tuổi duy trì phong độ, sức khỏe, lạc quan và đầy năng lượng”, đại diện Vinamilk nhấn mạnh.

Khu vực tư vấn dinh dưỡng của Vinamilk Sure thu hút đông đảo người dân tìm hiểu về chăm sóc sức khỏe chủ động và dùng thử các sản phẩm dinh dưỡng. Ảnh: VI NAM

Nhất quán với định hướng này, Vinamilk không ngừng đầu tư nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ dinh dưỡng vào dòng sản phẩm Vinamilk Sure, mang đến các giải pháp chuyên biệt cho từng nhu cầu sức khỏe của người trung niên và cao tuổi. Nổi bật là thực phẩm dinh dưỡng y học Sure Prevent Gold với 39 dưỡng chất hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, giúp ăn ngon và cải thiện giấc ngủ; thực phẩm dinh dưỡng y học Sure Diecerna với 37 dưỡng chất và công thức có GI (chỉ số đường huyết) thấp dành cho người tiểu đường và tiền tiểu đường; cùng thực phẩm bổ sung Sure CanxiPro - sữa dinh dưỡng ít béo chứa 36 dưỡng chất hỗ trợ cơ xương khớp.

Đặc biệt, Vinamilk Sure đạt chứng nhận Clean Label Project (Mỹ) - chứng nhận khắt khe về độ tinh khiết, an toàn và minh bạch nguyên liệu sản phẩm.

Song song với việc phát triển các giải pháp dinh dưỡng, Vinamilk Sure cũng kiên trì thúc đẩy lối sống vận động tích cực trong cộng đồng. Nhiều năm qua, nhãn hàng liên tục đồng hành cùng các chương trình khuyến khích người trung niên và cao tuổi duy trì thói quen vận động, từ “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe” đến các hoạt động đồng diễn dưỡng sinh cùng Hội Sức khỏe ngoài trời người trung - cao tuổi Hà Nội hay các chương trình hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân tại TPHCM. Thông qua chuỗi hoạt động này, Vinamilk hướng đến việc hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, góp phần giúp người lớn tuổi duy trì thể trạng, nâng cao chất lượng sống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm một cách bền vững.

MINH XUÂN