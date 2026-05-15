Điều trị động kinh kháng thuốc dễ hơn khi có Thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie®

Được phát triển với dạng công thức uống liền chuẩn tỷ lệ keto 4:1 và có thể sử dụng như một bữa ăn tiện lợi, Thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1 – Hương Vani từ Ajinomoto Việt Nam hỗ trợ người bệnh động kinh kháng thuốc dễ dàng tuân thủ phác đồ điều trị sử dụng chế độ ăn keto.

Trong điều trị động kinh kháng thuốc, chế độ ăn keto đã được áp dụng trên thế giới hơn 100 năm qua như một phương pháp hỗ trợ kiểm soát cơn co giật, đặc biệt ở trẻ em. Tuy nhiên, việc duy trì chế độ ăn này không hề đơn giản khi người bệnh phải tuân thủ nghiêm ngặt tỷ lệ dinh dưỡng theo chỉ định, với hàm lượng chất béo cao, carbohydrate rất thấp và protein ở mức phù hợp.

Đây cũng là lý do các sản phẩm dinh dưỡng y học keto dạng uống liền ngày càng được quan tâm, nhờ khả năng hỗ trợ người bệnh duy trì đúng tỷ lệ keto theo yêu cầu điều trị, đồng thời giảm áp lực chuẩn bị bữa ăn cho gia đình và người chăm sóc.

Chuẩn tỷ lệ keto 4:1 với 96% bệnh nhân ghi nhận hiệu quả giảm cơn động kinh

Thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1 – Hương Vani là sản phẩm dạng lỏng, có thể sử dụng như một bữa ăn tiện lợi cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế. Sản phẩm có thể dùng làm bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối, giúp đa dạng thực đơn và hỗ trợ người bệnh duy trì chế độ ăn keto dễ dàng hơn. Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Ajinomoto Cambrooke (Massachusetts, Mỹ) và hiện đang được sử dụng trong điều trị động kinh kháng thuốc tại Mỹ.

Sản phẩm được ghi nhận mang lại hiệu quả giảm cơn động kinh với:

­ 96% bệnh nhân giảm trên 50% số cơn động kinh sau hơn 3 tháng điều trị.

­ 20% bệnh nhân hết hoàn toàn cơn động kinh sau hơn 3 tháng điều trị.

Bên cạnh đó, công thức của KetoVie® 4:1 – Hương Vani được thiết kế với nhiều thành phần quan trọng cho chế độ ăn keto.

Trong đó, sản phẩm sử dụng 100% đạm whey gồm đạm whey cô đặc và đạm whey thủy phân, hỗ trợ cải thiện các vấn đề tiêu hóa như làm rỗng dạ dày chậm và trào ngược. Công thức cũng bổ sung chất béo triglyceride chuỗi trung bình (MCT) giúp giảm các triệu chứng sinh ra từ chế độ ăn keto.

Ngoài ra, sản phẩm còn bổ sung chất xơ giúp cải thiện tình trạng táo bón thường gặp khi áp dụng chế độ keto cổ điển; carnitine hỗ trợ quá trình sinh ceton và góp phần chống co giật cũng như cải thiện nhu động dạ dày; cùng 28 vitamin và khoáng chất, trong đó có vitamin D, canxi, phospho và vitamin K nhằm hỗ trợ sức khỏe xương cho người bệnh do tiếp xúc kéo dài với thuốc chống động kinh.

Ajinomoto đồng hành hỗ trợ người bệnh thực hành chế độ ăn keto dễ dàng hơn

Một trong những khó khăn lớn nhất của điều trị bằng chế độ ăn keto là khả năng tuân thủ lâu dài. Việc tính toán nguyên liệu, cân chỉnh tỷ lệ chất béo, đạm, tinh bột trong từng bữa ăn đòi hỏi nhiều thời gian và kiến thức chuyên môn.

Song song với việc đưa Thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1 – Hương Vani về thị trường Việt Nam, Ajinomoto Việt Nam còn phối hợp cùng các chuyên gia dinh dưỡng và Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Đồng 2 xây dựng Bộ thực đơn keto với các món ăn giàu chất béo, đảm bảo đúng tỷ lệ keto mà vẫn phù hợp khẩu vị người Việt.

Doanh nghiệp cũng tổ chức các lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí dành cho bệnh nhân và người nhà, nhằm hỗ trợ người bệnh tiếp cận chế độ ăn này thuận tiện hơn trong thực tế. Các lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto hiện đang được Ajinomoto Việt Nam tổ chức định kỳ hàng tháng tại khu vực Hà Nội và TPHCM.

Đăng ký tham gia lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí tại: ­Fanpage:https://www.facebook.com/KetoVieVN.donghanhkiemsoatdongkinh/ ­Điện thoại: 024 3640 6688

Việc mở rộng sang lĩnh vực dinh dưỡng y học chuyên biệt cho thấy hướng đi mới của Ajinomoto Việt Nam trong hành trình đóng góp giải quyết các vấn đề về thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, bên cạnh những sáng kiến dinh dưỡng đã triển khai trước đó như Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em.

Thông qua những nỗ lực không ngừng nghỉ, Ajinomoto Việt Nam hướng đến hiện thực hóa mục đích tồn tại “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”.

Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương vani Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố: 06/2024/ĐKSP ngày 01 tháng 7 năm 2024 Giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 190/2025/XNQC-YTĐN Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty Ajinomoto Việt Nam Địa chỉ: Khu Công nghiệp Biên Hòa I, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

NHƯ AN