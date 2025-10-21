Vụ cháy xảy ra tại chung cư phường Khánh Hội được dập tắt kịp thời

Vụ cháy xảy ra tại chung cư Reverside, đường Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội (TPHCM) được lực lượng chức năng dập tắt kịp thời, không có thương vong về người.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TPHCM) cho biết, vụ cháy xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 20-10, tại block A, tầng 27, chung cư Reverside, đường Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội (TPHCM).

Xe chữa cháy được điều đến hiện trường dập lửa

Đám cháy xảy ra tại căn hộ 27.10. Thời điểm này, lực lượng chữa cháy cơ sở đã sử dụng bình chữa cháy xách tay và hệ thống chữa cháy vách tường của toà nhà dập lửa, nhưng do cháy lớn nên không hiệu quả.

Ngọn lửa lớn, phát triển nhanh, tỏa ra nhiều khói, khí độc có nguy cơ cháy lan sang các căn hộ liền kề. Nhiều người đang bị kẹt trong phòng tại các tầng của chung cư, nên đơn vị nhanh chóng triển khai phương án cứu người. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chia nhiều hướng tiếp cận từng phòng của các tầng, hướng dẫn 300 người thoát ra ngoài an toàn bằng cầu thang bộ. Đồng thời, cứu 2 người bị kẹt tại ban công của căn hộ 27.4 ra ngoài an toàn.

Song song đó, lực lượng PCCC và CNCH triển khai các phương án dập tắt đám cháy. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt.

Vụ cháy không gây thương vong về người. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG