TPHCM chỉ đạo quản lý diện tích thương mại trong chung cư tái định cư

Ngày 13-11, UBND TPHCM đã có văn bản gửi các sở, ngành và đơn vị liên quan về quản lý, khai thác phần diện tích sàn thương mại, dịch vụ trong nhà chung cư phục vụ tái định cư.

Khu tái định cư Bình Khánh, TPHCM

Theo đó, UBND TPHCM đã chấp thuận theo đề xuất của Sở Xây dựng, thống nhất áp dụng Nghị định số 108/2024 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà, địa phương quản lý, khai thác.

Các đơn vị, tổ chức được giao quản lý, khai thác các sàn thương mại, dịch vụ thuộc tài sản công tại chung cư có trách nhiệm xây dựng kế hoạch khai thác hiệu quả, phù hợp theo thiết kế được duyệt và đảm bảo dành tối thiểu 1/3 diện tích để ưu tiên cho hộ gia đình, cá nhân được tái định cư tại chung cư thuê thông qua đấu giá.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng thực hiện rà soát, phân loại các sàn thương mại, dịch vụ tại chung cư phục vụ tái định cư. Đối với trường hợp đã được giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà thì tiếp tục quản lý, khai thác theo Nghị định 108 mà không cần thực hiện thủ tục giao nhà, đất. Trường hợp chưa giao quản lý, khai thác thì lập hồ sơ trình UBND TPHCM giao cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý, khai thác theo quy định tại Nghị định 108.

UBND TPHCM giao các tổ chức được giao quản lý, khai thác các sàn thương mại, dịch vụ căn cứ quy định tại Điều 40 Nghị định số 95/2024 và Nghị định số 108 để thực hiện việc quản lý số tiền thu được từ hoạt động khai thác theo quy định.

THANH HIỀN