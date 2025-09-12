Cư dân chung cư The Peak (TPHCM) mỏi mòn chờ cấp sổ hồng

Theo đơn trình bày của các hộ dân, khu chung cư The Peak được cơ quan chức năng phê duyệt, lô M gồm 2 khối nhà M8A và M8B, tổng số 981 căn hộ và 126 cửa hàng (khu phố 21, phường Tân Mỹ, TPHCM). Vào tháng 7-2021, chủ đầu tư - Công ty cổ phần phát triển Phú Hưng Thái (Công ty Phú Hưng Thái) và đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên đến nay, người dân vẫn mỏi mòn chờ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (còn gọi là sổ hồng).

Ông Trần Tiến Khương, ở căn hộ A4.08 lô M8, chia sẻ, gia đình ông đã thanh toán 100% giá trị hợp đồng, bao gồm thuế VAT, phí bảo trì và 5% phí ra sổ hồng, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ.

Khu chung cư The Peak đã đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng người dân chưa được cấp sổ hồng

Theo tìm hiểu, ngày 22-10-2021, đoàn kiểm tra gồm đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) và các cơ quan có liên quan đã ghi nhận: tại thời điểm kiểm tra không có tranh chấp, khiếu nại về đất đai, môi trường. Công trình gồm 2 khối M8A và M8B được xây dựng phù hợp với giấy phép và được nghiệm thu hoàn thành xây dựng của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng).

Trước sự chậm trễ của chủ đầu tư, ngày 18-3-2025, Ban quản trị chung cư The Peak đã có văn bản gửi chủ đầu tư đề nghị trả lời cư dân về thời gian cấp sổ hồng và nguyên nhân chậm trễ cũng như thời gian dự kiến hoàn thành việc cấp giấy tờ cho cư dân. Thế nhưng, trong văn bản trả lời Ban quản trị, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Tổng giám đốc Công ty Phú Hưng Thái, cho rằng, Ban quản trị chung cư không có thẩm quyền đại diện cho tập thể cư dân để làm việc, hay có yêu cầu với bên bán liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán nhà về vấn đề xin cấp giấy chứng nhận, trừ trường hợp có ủy quyền.

Ông Nguyễn Văn Đức cũng cho biết, chủ đầu tư đã nhiều lần liên hệ với UBND TPHCM và các đơn vị có liên quan đề nghị sớm tiếp tục thực hiện thủ tục cấp sổ hồng để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, các sở, ngành đang khẩn trương rà soát, xử lý, dự kiến đến cuối tháng 9-2025, các vướng mắc trong việc cấp sổ hồng sẽ được tháo gỡ.

TRẦN YÊN