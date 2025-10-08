Đường xuống cấp, hiểm nguy rình rập

Thời gian gần đây, bạn đọc phản ánh đến Báo SGGP về việc nhiều tuyến đường huyết mạch tại các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai bị hư hỏng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người đi đường.

Quốc lộ 40B nối tỉnh Quảng Ngãi với TP Đà Nẵng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, lưu thông hàng hóa nhưng hiện bị xuống cấp nặng. Có mặt tại Km168+900 (thuộc quốc lộ 40B, đoạn qua xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi), chúng tôi chứng kiến đoạn đường dài khoảng 30m bị sạt lở nền, sụt lún bên đường. Dù ngành chức năng đã đổ đá gia cố tạm cho xe cộ di chuyển nhưng lớp đá này tiếp tục bị nước mưa “thổi bay”, khiến điểm sạt lở bị khoét rộng thêm.

Quốc lộ 40B đoạn qua xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sụt lún

Theo ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, đoạn đường bị sụt lún trên quốc lộ 40B đi qua xã đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân, nhất là học sinh. Thời gian qua, việc khắc phục chỉ mang tính tạm thời, chưa triệt để, tiềm ẩn nguy hiểm và gây ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế tại các xã phía Tây Quảng Ngãi. Nhiều đoàn khách du lịch lên tham quan phải quay đầu vì đường xuống cấp. Xã kiến nghị sớm đầu tư hệ thống cống thoát nước tại vị trí sụt lún, chấm dứt tình trạng sạt lở, giúp người dân yên tâm đi lại.

Xuôi về xã biên giới Đăk Long (tỉnh Quảng Ngãi), chúng tôi ghi nhận tuyến đường ĐH85 dài hơn 18km nối từ ngã ba xã Đăk Môn đến trung tâm xã cũng bị hư hỏng nặng. Do nhiều năm không được duy tu, bảo dưỡng, cộng thêm ảnh hưởng của mưa bão hàng năm, mặt đường chi chít “ổ gà”, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân. Ông Nguyễn Văn Diệu, Chủ tịch UBND xã Đăk Long, cho biết: Do đường bị hư hỏng nên người dân phải mất hơn một giờ đồng hồ để di chuyển qua quãng đường 18km này. Đường xuống cấp khiến nhiều người bị ngã xe máy, nhất là vào ban đêm. Việc đưa người bệnh đi bệnh viện hay vận chuyển nông sản cũng rất vất vả. Nông sản làm ra thường bị thương lái ép giá, đời sống bà con càng thêm khó khăn.

Tình trạng hư hỏng nặng trên nhiều tuyến đường cũng diễn ra tại tỉnh Gia Lai. Quốc lộ 14C giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, lưu thông tại khu vực các xã biên giới phía Tây Gia Lai, nhưng đoạn qua xã Ia Dom đến xã Ia Chía đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường xuất hiện nhiều điểm sụt lún, bong tróc, trồi lên lớp đá dăm. Nhiều vị trí đã được sửa chữa nhưng sau đó tiếp tục hư hỏng, đưa tay bóc nhẹ là tách được lớp đá.

Đường Nguyễn Trãi (còn gọi là đường tránh Kông Chro, thuộc xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) cũng xuất hiện dày đặc “ổ voi”. Mặt đường thủng hố sâu, đọng nước, biến nơi đây trở thành “con đường đau khổ” đối với các tài xế mỗi khi di chuyển qua. Trên tuyến đường, người dân phải đặt thùng xốp để cảnh báo cho phương tiện qua lại. Theo lãnh đạo UBND xã Kông Chro, để đảm bảo việc đi lại, trước mắt, địa phương sẽ huy động nguồn lực hỗ trợ khắc phục tình trạng lún, lầy. Về lâu dài, xã đã có kế hoạch đăng ký vốn trung hạn, nếu sớm được bố trí vốn, địa phương sẽ triển khai đầu tư sửa chữa tuyến đường.

HỮU PHÚC