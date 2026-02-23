Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 4 định hướng cho ngành văn hóa - thể thao - du lịch

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc tết và làm việc với Bộ VH-TT-DL. Ảnh: TRẦN HUẤN

Chiều 23-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết và làm việc với Bộ VH-TT-DL. Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, Thủ tướng yêu cầu toàn ngành nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; triển khai hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam với tinh thần: “Không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm”.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng báo cáo tại buổi làm việc

Đồng thời tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt; có trọng tâm, trọng điểm; làm việc nào dứt việc đó; thực hiện phân công “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; đề cao trí tuệ, coi trọng thời gian, quyết đoán đúng lúc.

Thủ tướng đề nghị bộ tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các hoạt động của ngành; nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2025-2035, phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng công cụ đo lường, đánh giá; tạo sân chơi bình đẳng, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài; triển khai các nhiệm vụ mang tính dẫn dắt, mở đường; tạo đột phá trong thể thao, phát triển hài hòa thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, y học thể thao; phát động phong trào mỗi người dân chơi một môn thể thao, lấy sức khỏe của nhân dân làm nền tảng cho sự phát triển của quốc gia.

Cùng với đó, du lịch cần tái cấu trúc, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa. Báo chí, truyền thông phát huy vai trò xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động định hướng dư luận, xây dựng không gian truyền thông lành mạnh, hiện đại.

Văn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, nhà báo tham dự buổi gặp mặt

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; sắp xếp, tinh gọn bộ máy bảo đảm “tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả”; triển khai cơ chế theo dõi, báo cáo, đánh giá KPI công khai, minh bạch, thực chất.

Thủ tướng nhấn mạnh 4 định hướng: văn hóa thấm sâu, tạo động lực, truyền cảm hứng; thể thao tạo sức bật, nâng tầm vóc; du lịch giàu bản sắc, chạm cảm xúc, tăng giá trị; thông tin truyền thông chủ động dẫn dắt, vững tin, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực...

VĨNH XUÂN