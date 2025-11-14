TPHCM đề xuất hỗ trợ Tây Ninh 1.806 tỷ đồng thực hiện giải phóng mặt bằng cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Trước nguy cơ về tiến độ của cao tốc TPHCM - Mộc Bài do thiếu vốn giải phóng mặt bằng, UBND TPHCM đề xuất hỗ trợ tỉnh Tây Ninh 1.806 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, hướng tới tháo gỡ vướng mắc cho dự án hạ tầng liên vùng quan trọng bậc nhất khu Đông Nam bộ.

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TP về chủ trương sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách thành phố để hỗ trợ tỉnh Tây Ninh 1.806 tỷ đồng, phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án thành phần 4 của cao tốc TPHCM - Mộc Bài (giai đoạn 1). Đây là nội dung được áp dụng theo Điều 5 Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Phối cảnh Dự án tuyến đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Theo tờ trình, Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài giai đoạn 1 có tổng chiều dài 51km, trong đó 26,3km đi qua tỉnh Tây Ninh. Đây là dự án hạ tầng giao thông liên vùng trọng điểm, thực hiện theo phương thức PPP - hợp đồng BOT, tổng mức đầu tư hơn 19.617 tỷ đồng. Riêng phần giải phóng mặt bằng tại Tây Ninh (Dự án thành phần 4) được phê duyệt ban đầu là 1.504 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, kinh phí bồi thường tăng mạnh lên 3.749 tỷ đồng do phải điều chỉnh, bổ sung các phương án xử lý kiến nghị của người dân tại khu vực Trảng Bàng và Gò Dầu. Trong số này, Tây Ninh có khả năng tự cân đối 439 tỷ đồng và đề nghị TPHCM hỗ trợ 1.806 tỷ đồng để bảo đảm tiến độ.

UBND TPHCM đánh giá dự án có tính chất kết nối vùng - liên vùng, giữ vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam bộ. Việc hỗ trợ vốn cho Tây Ninh cũng tuân thủ quy định tại Luật Ngân sách nhà nước (điểm d khoản 5 Điều 9), cho phép địa phương sử dụng chi đầu tư phát triển để hỗ trợ các tỉnh khác trong các dự án liên vùng và công trình trọng điểm.

Nguồn vốn 1.806 tỷ đồng sẽ được thành phố chi từ nguồn dự phòng ngân sách cấp thành phố năm 2025. Tính đến nay, quỹ dự phòng sau khi điều chỉnh còn hơn 5.479 tỷ đồng, đủ khả năng đáp ứng khoản hỗ trợ.

TPHCM đề xuất hỗ trợ bằng tiền, thay vì hình thức “trực tiếp đầu tư”, để rút ngắn thủ tục và bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng. Sau khi HĐND TPHCM thông qua, UBND TP sẽ thực hiện việc chuyển vốn; phía Tây Ninh có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán theo đúng quy định pháp luật.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH