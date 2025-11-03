Thị trường vàng "giảm nhiệt" đầu tuần

Sáng 3-11, các doanh nghiệp vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, theo đà giảm của thị trường thế giới.

Vào lúc 9 giờ, Công ty SJC điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, niêm yết ở mức 146,1 triệu đồng/lượng mua vào và 148,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần, niêm yết 146,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được Công ty SJC điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng, còn 143,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Tập đoàn Phú Quý, vàng nhẫn 9999 giao dịch ở mức 145,1 triệu đồng/lượng mua vào và 148,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) đứng ở mức 4.008,6 USD/ounce, tương đương 128,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 19,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 16,5 triệu đồng/lượng.

Dù giá vàng đầu tuần giảm khoảng 11% so với mức cao nhất tuần trước, các tổ chức quốc tế vẫn dự báo vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào đầu năm 2026. Các chuyên gia phân tích cho rằng kim loại quý này vẫn được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, làm suy yếu đồng USD.

ĐỨC MẠNH