Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Chiều 7-7, Tổ đại biểu số 2 HĐND TPHCM cùng đại biểu HĐND phường Phú Lợi tiếp xúc cử tri trên địa bàn phường.

Các đại biểu HĐND TPHCM và HĐND phường Phú Lợi tiếp xúc cử tri

Các đại biểu HĐND TPHCM gồm: Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hữu Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương; Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.

Cử tri phường Phú Lợi kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề dân sinh liên quan ngập nước, kẹt xe, bảo dưỡng hệ thống điện, cắt tỉa cây xanh...

Cử tri cũng kiến nghị lắp đặt biển cấm xe tải tại một số tuyến đường trong khu dân cư; đồng thời tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.

Liên quan chủ trương khám sức khỏe cho người dân TPHCM, nhiều cử tri nhìn nhận đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực trong chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Cử tri Phùng Quang Vấn (khu phố Chợ Đình) đề xuất, thành phố đẩy mạnh các giải pháp phòng bệnh, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", kết hợp khám sức khỏe định kỳ với chương trình tiêm chủng dành cho các nhóm đối tượng.

Ngoài ra, thành phố cần quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, đặc biệt sớm đưa các dự án bệnh viện vào hoạt động.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lợi giải đáp thắc mắc của cử tri

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lợi Lê Thanh Long cho biết, chủ trương khám sức khỏe toàn dân là chính sách lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sức khỏe người dân.

Từ năm 2026, địa phương triển khai khám sức khỏe theo từng nhóm đối tượng; đồng thời rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng theo quy định để báo cáo cấp trên.

Phường cũng tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để đưa chủ trương, chính sách đến gần người dân hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu tại buổi tiếp xúc

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng đề nghị phường Phú Lợi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri theo thẩm quyền.

Đồng chí thông tin thêm về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm tại khu vực Bình Dương trước đây; việc thực hiện Nghị quyết 06 của HĐND TPHCM về khám sức khỏe toàn dân và công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.

Theo đồng chí, HĐND phường cần tiếp tục đồng hành cùng UBND phường trong công tác giám sát, bảo đảm các nghị quyết của HĐND TPHCM và HĐND phường được triển khai thống nhất, hiệu quả.

Địa phương cần sớm kiện toàn tổ chức, hoạt động của các khu phố sau sắp xếp để bộ máy vận hành thông suốt, phục vụ người dân tốt hơn.

TÂM TRANG