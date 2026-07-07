Xã hội

Lấy mẫu ADN xác định danh tính 174 liệt sĩ tại xã Hồ Tràm

SGGPO

Sáng 7-7, xã Hồ Tràm tổ chức lễ viếng và lấy mẫu ADN đối với 174 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Xuyên Mộc.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồ Tràm; cùng đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn.

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Đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hương, mặc niệm, tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ viếng, việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ được triển khai theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm chặt chẽ, cẩn trọng và thể hiện sự tôn kính đối với các Anh hùng liệt sĩ.

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Phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Hiện Nghĩa trang Liệt sĩ Xuyên Mộc còn 174 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc lấy mẫu ADN nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Công tác lấy mẫu ADN được thực hiện khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tính trang nghiêm

Hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", khẳng định trách nhiệm và lòng biết ơn của các thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

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MẠNH THẮNG - THANH HỒNG

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