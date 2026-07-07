Công bố 31 sự kiện tiêu biểu của Lực lượng TNXP TPHCM

Ngày 7-7, Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM tổ chức công bố các sự kiện tiêu biểu qua 50 năm xây dựng, phát triển; tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025 và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương và TPHCM phát động, Lực lượng TNXP TPHCM đã triển khai đồng bộ, cụ thể hóa bằng những mô hình, giải pháp thiết thực.

Từ tháng 3-2025, thực hiện chủ trương sắp xếp, chuyển giao nhiệm vụ, Lực lượng TNXP TPHCM bàn giao các cơ sở cai nghiện ma túy sang Công an các tỉnh, thành phố quản lý. Trong đó, 100% người cai nghiện ma túy có đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định, không có trường hợp người cai nghiện bị dương tính với chất gây nghiện.

Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM Triệu Đỗ Hồng Phước trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước tặng cho các cá nhân

Từ tháng 5-2025, UBND TPHCM có quyết định giao 6 đơn vị cho Lực lượng TNXP TPHCM quản lý, gồm: Làng Thiếu niên Thủ Đức, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TPHCM, Nhà Tang lễ TPHCM, SOS - Làng trẻ em TPHCM. Các đơn vị bảo trợ xã hội thực hiện tốt hoạt động tiếp nhận đối tượng bảo trợ; công tác chăm sóc, giáo dục, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai với tinh thần nhân văn, trách nhiệm.

Các tập thể, cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Năm 2025, Lực lượng TNXP TPHCM duy trì hiệu quả phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP TPHCM ký kết giao ước thi đua, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2026. Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM Triệu Đỗ Hồng Phước đề nghị, toàn lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh trật tự.

Tại hội nghị, có 4 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước, 1 tập thể và 3 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 8 tập thể và 21 cá nhân được Chủ tịch UBND TPHCM tặng Bằng khen...

Tại buổi lễ, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM Phạm Nguyễn Ngọc Ngân cho biết, từ 74 sự kiện, công trình, mô hình do các đơn vị đề xuất, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn 31 sự kiện, công trình, mô hình tiêu biểu phản ánh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển của Lực lượng TNXP TPHCM. Một số sự kiện, công trình, mô hình tiêu biểu như: - Thành lập Lực lượng TNXP TPHCM. - TNXP TPHCM trên mặt trận bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế (từ ngày 15-10-1977 đến ngày 20-9-1979). - Lực lượng TNXP TPHCM 2 lần được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (1986; 2006). - Sinh hoạt Câu lạc bộ “Người Cộng sản trẻ” (từ năm 2008 đến tháng 12-2025). - Thực hiện dự án trồng cao su tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (từ năm 2007 đến nay). - Trật tự viên giao thông TNXP Thành phố (từ năm 2001 đến nay)...

CẨM TUYẾT