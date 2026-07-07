Đảm bảo an toàn trên các bãi biển miền Trung

Một số vụ đuối nước xảy ra tại các bãi biển ở miền Trung trong thời gian gần đây một lần nữa làm dấy lên nỗi lo về công tác bảo đảm an toàn tắm biển cho người dân, du khách.

Xảy ra nhiều tai nạn đuối nước

Những ngày hè, tại bãi tắm Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), từ khoảng 16 giờ luôn có đông người dân và du khách đổ về tắm biển. Tuy nhiên, nhiều khu vực chưa được giăng dây phao phân định vùng tắm an toàn. Nhiều người không mặc áo phao vẫn bơi xa bờ hàng chục mét, bất chấp nguy hiểm. Tại khu vực gần đảo Lan Châu, dù có hai biển cảnh báo đá ngầm, cấm tắm nhưng nhiều người vẫn phớt lờ.

Bãi biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An luôn có nhiều du khách tắm biển vào mùa hè. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Ông Trần Chương (ngư dân ngụ ở phường Cửa Lò) cho biết, nhiều du khách không thông thuộc địa hình nhưng vẫn bơi rất xa bờ. Khu vực gần đảo Lan Châu có nhiều đá ngầm, nước sâu, dòng chảy mạnh và sóng lớn. “Ở đây nên lắp đặt thêm hệ thống dây phao quây cố định để ngăn người dân bơi vào vùng nguy hiểm”, ông Chương nêu ý kiến.

Cách Cửa Lò khoảng 15km, bãi biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) mỗi ngày cũng đón rất nhiều người dân và du khách đến tắm biển. Chiều 22-6, tại đây đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Anh N.T.P. (SN 1972, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) cùng con trai là N.T.T. (SN 2013) đến tắm biển thì gặp nạn.

Nhìn từ nhiều bãi biển ở miền Trung, công tác tổ chức quản lý và bảo đảm an toàn cho du khách vẫn còn những khoảng trống. Bên cạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách, việc nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương là yếu tố quan trọng để hạn chế những vụ việc đáng tiếc.

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể anh P. trôi dạt vào bờ. Cháu T. bị sóng cuốn mất tích. Đến tối 23-6, lực lượng chức năng cùng người dân tìm thấy thi thể của cháu T. trên biển Xuân Thành. Điều đáng nói là bãi tắm Xuân Thành chưa có ca nô cứu hộ túc trực, không có dây phao quây phía ngoài mặt nước để ngăn cách vùng tắm an toàn. Ông Trịnh Văn Thục (một cư dân trú xã Tiên Điền) cho biết, trước đây khu vực bãi tắm có cọc và phao tiêu xác định vị trí nhưng sau đó bị sóng cuốn trôi.

Tại tỉnh Quảng Trị và TP Huế, nỗi lo đuối nước vẫn hiện hữu ở các bãi biển khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn. Ngày 1-5, anh D.H.N. (ngụ TP Hà Nội) cùng hai con tắm biển tại xã Vĩnh Hoàng (tỉnh Quảng Trị). Khi thấy con bị sóng cuốn, anh bơi ra cứu và đưa được con vào bờ. Nhưng sóng to, phải bơi với khoảng cách xa nên anh D.H.N. kiệt sức, sau đó tử vong. Một vụ việc khác xảy ra vào ngày 21-6, hai con của chị P.T.T. (ngụ tỉnh Hà Tĩnh) bị sóng cuốn khi tắm tại bãi biển Đá Nhảy (tỉnh Quảng Trị), may mắn được người dân kịp thời cứu sống.

Bao giờ chấm dứt điệp khúc “thiếu nhân lực, phương tiện”?

Ông Hoàng Đức Anh, viên chức Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò, cho hay, dọc 5km bãi tắm, đơn vị bố trí 20 nhân viên tại các chốt, 4 người điều hành dọc bờ biển cùng 4 mô tô nước phục vụ cứu hộ. Biển báo, cờ báo hiệu được lắp đặt đầy đủ, loa phát thanh thường xuyên phát cảnh báo. Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn chủ quan, không chấp hành quy định. Khi bị lực lượng cứu hộ nhắc nhở, có trường hợp bất hợp tác, phản ứng, đe dọa. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng cứu hộ ở bãi biển Cửa Lò đã cứu sống khoảng 30-40 người bị đuối nước, trong đó trẻ em chiếm khoảng 70%, nhưng vẫn có 3 trường hợp tử vong.

Theo ông Hoàng Đức Anh, bài toán lớn nhất vẫn là thiếu phương tiện và nhân lực. Các mô tô nước thường xuyên hư hỏng do hoạt động liên tục trong môi trường biển, và hiện còn thiếu ít nhất 2 mô tô nước để đáp ứng yêu cầu ứng cứu. Việc quây phao xác định vùng an toàn cũng không dễ vì thường bị ngư dân đánh bắt hải sản gần bờ làm đứt. Còn việc tuyển dụng nhân viên cứu hộ có chuyên môn, kinh nghiệm, sức khỏe, tinh thần trách nhiệm... vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Lê Văn Xưởng, Đội trưởng Đội cứu hộ bãi tắm Thuận An (TP Huế), cho rằng, nhiều người dân và du khách chưa chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, đặc biệt là quy định về vùng tắm an toàn. Không ít người xuống biển sau khi sử dụng rượu, bia. Theo ông Xưởng, phần lớn các vụ đuối nước đều bắt nguồn từ sự chủ quan của người dân và du khách.

Tại bãi biển Xuân Thành, từ đầu năm đến nay lực lượng cứu hộ đã cứu sống khoảng 12 người, song vẫn có 2 trường hợp tử vong. Theo ông Đậu Minh Thường, nhân viên Đội cứu hộ cứu nạn Xuân Thành, với chiều dài bãi tắm khoảng 2km nhưng chỉ có 4 nhân viên trực trên bờ, lực lượng cứu hộ khó kiểm soát toàn bộ khu vực. Đội cũng chưa được trang bị ca nô hoặc tàu cứu hộ, nên khi xảy ra sự cố, nhân viên chỉ có thể bơi ra ứng cứu. Việc đầu tư ca nô cứu hộ là hết sức cần thiết để rút ngắn thời gian tiếp cận nạn nhân.

Ông Ngô Văn Đủ, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An (TP Huế), thông tin, địa phương đã cắm cọc tiêu, giăng dây phao giới hạn vùng tắm an toàn và bố trí lực lượng phối hợp với đội cứu hộ chuyên trách. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều du khách tự ý bơi ra ngoài khu vực an toàn. Địa phương đã đầu tư thêm 10 bóng đèn cao áp công suất 1.000W để tăng khả năng quan sát, cứu hộ vào buổi tối; đồng thời cấm tắm biển ban đêm và bố trí xuồng tuần tra dọc bờ biển trong những ngày cao điểm để nhắc nhở, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Chuyên nghiệp để hạn chế rủi ro Dọc bãi biển trước Công viên Biển Đông (phường An Hải, TP Đà Nẵng), giữa cao điểm mùa du lịch, lực lượng cứu hộ và an ninh vẫn duy trì tuần tra liên tục. Các khu vực tắm được phân định bằng hệ thống cờ, biển hiệu và có dây phao theo diễn biến sóng gió từng thời điểm trong ngày. Mỗi tổ cứu hộ có từ 4-6 người làm việc từ 4 giờ 30 đến 19 giờ. Lực lượng cứu hộ được trang bị đầy đủ mô tô nước, thuyền thúng và phương tiện chuyên dụng sẵn sàng ứng cứu. Lần đầu cùng gia đình đến Việt Nam, anh Amit Poddar (du khách Ấn Độ) bày tỏ, bãi biển Đà Nẵng tạo cảm giác yên tâm bởi môi trường sạch đẹp, lực lượng cứu hộ luôn hiện diện, chủ động hướng dẫn và hỗ trợ du khách. Theo anh Lê Hữu Huy, Đội phó Đội Cứu hộ cứu nạn thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, bên cạnh việc giăng dây phao, phân định vùng tắm an toàn, lực lượng cứu hộ còn thường xuyên nhắc nhở người dân không bơi vào khu vực có dòng chảy xa bờ. Những trường hợp cố tình phớt lờ cảnh báo sẽ bị xử lý nghiêm. Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết, địa phương xác định bảo đảm an toàn là điều kiện tiên quyết để phát triển thương hiệu du lịch biển. Đơn vị bố trí gần 100 nhân viên cứu hộ dọc các bãi tắm trung tâm; đồng thời duy trì các tổ tuần tra bằng mô tô nước và phương tiện chuyên dụng. Từ năm 2019, Đà Nẵng tổ chức hội thi cứu hộ biển quốc tế thường niên để cập nhật kỹ năng cứu nạn theo chuẩn quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng cứu hộ đã cứu vớt an toàn 25 người tắm biển, không để xảy ra trường hợp nào tử vong do đuối nước tại các bãi biển do đơn vị quản lý. Ngoài ra, lực lượng tuần tra còn bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp tài sản, trao trả tài sản cho 53 trường hợp đánh rơi và hỗ trợ tìm kiếm 123 người đi lạc. Thực tế đó cho thấy ý thức của người tắm biển rất quan trọng, nhưng không thể trở thành lý do để lý giải cho mọi vụ đuối nước. Khi vùng tắm được phân định rõ ràng, cảnh báo được duy trì thường xuyên, lực lượng cứu hộ đủ người, đủ phương tiện và thực thi nghiêm khắc, nguy cơ tai nạn đuối nước sẽ giảm đáng kể, đồng thời khả năng ứng cứu khi xảy ra sự cố cũng cao hơn. Đuối nước không thể ngăn chặn ở mức tuyệt đối. Nhưng một hệ thống cứu hộ được đầu tư bài bản sẽ hạn chế đáng kể những vụ tai nạn thương tâm. Du lịch biển là lợi thế phát triển của vùng duyên hải miền Trung. Song muốn biến lợi thế thành thương hiệu du lịch bền vững thì việc bảo đảm an toàn phải được xem là một nội dung quan trọng. Những vụ đuối nước liên tiếp đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm trong tổ chức, quản lý và bảo đảm điều kiện an toàn tại các bãi tắm. XUÂN QUỲNH - NGUYÊN KHÔI

DƯƠNG QUANG - VĂN THẮNG