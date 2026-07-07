Xã hội

Phú Thọ: Kịp thời dập tắt vụ cháy ở nhà máy hóa chất

SGGPO

Sáng 7-7, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin ban đầu về vụ cháy nhà máy hóa chất ở xã Phù Ninh.

Lúc 21 giờ 39 phút tối 6-7, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy tại Công ty cổ phần Đông Á (tổ dân phố 15, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

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Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Đền Hùng đến hiện trường chữa cháy.

Đám cháy xảy ra tại khu vực kho đá vôi nguyên liệu của công ty, lực lượng phối hợp với Công an xã Phù Ninh, huy động thêm xe chữa cháy của Tổng Công ty Giấy Việt Nam tham gia hỗ trợ.

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Hiện trường sau khi dập tắt vụ cháy. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Đến khoảng 22 giờ 15 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy và khu vực xung quanh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người; bước đầu xác định hơn 100m² nhà xưởng bị ảnh hưởng.

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