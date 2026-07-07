Xã hội

Đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

SGGPO

Chiều 7-7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) đã phát hiện, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, 2 hài cốt được tìm thấy trong ngày không có di vật kèm theo. Tính đến 16 giờ chiều 7-7, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, cất bốc và quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 11 hài cốt.

z8017413102301_cb0a887b6fc68776d7f58eb9d1e61882.jpg
Lực lượng chức năng khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trước đó, ngày 6-7, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức tại Công viên Lê Thị Riêng. Tính đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ.

z8017417141578_548e0156d4c58245e9418c0acdf2ac6f.jpg
z8017417442829_15bf810938fd16c65f9845f64a1258c2.jpg
Công tác khai quật tiếp tục được thực hiện khoa học, chặt chẽ trong ngày 7-7. Ảnh: MẠNH THẮNG

Quá trình tìm kiếm, quy tập được thực hiện theo phương châm “chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau”, bảo đảm thận trọng, tỉ mỉ và an toàn tuyệt đối.

Các lực lượng đã tiến hành khảo sát, khai quật, thu thập, kiểm đếm, lập hồ sơ hiện trường, bảo quản di vật, lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao theo đúng quy trình chuyên môn. Từng khâu được yêu cầu thực hiện chặt chẽ, khách quan, khoa học, đúng quy định pháp luật, đồng thời phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc.

z8017413117307_107e56a31ad7c7d989b509a44a541ffe.jpg
Một số di vật được tìm thấy trong quá trình khai quật. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong chiều 7-7 và ngày 8-7, Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục triển khai các công tác chuẩn bị để mở rộng khu vực hố chôn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Tin liên quan
THU HOÀI - MẠNH THẮNG

Từ khóa

công viên Lê Thị Riêng quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM liệt sĩ hài cốt liệt sĩ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn