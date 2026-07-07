Đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 7-7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) đã phát hiện, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, 2 hài cốt được tìm thấy trong ngày không có di vật kèm theo. Tính đến 16 giờ chiều 7-7, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, cất bốc và quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 11 hài cốt.

Lực lượng chức năng khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trước đó, ngày 6-7, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức tại Công viên Lê Thị Riêng. Tính đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ.

Công tác khai quật tiếp tục được thực hiện khoa học, chặt chẽ trong ngày 7-7. Ảnh: MẠNH THẮNG

Quá trình tìm kiếm, quy tập được thực hiện theo phương châm “chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau”, bảo đảm thận trọng, tỉ mỉ và an toàn tuyệt đối.

Các lực lượng đã tiến hành khảo sát, khai quật, thu thập, kiểm đếm, lập hồ sơ hiện trường, bảo quản di vật, lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao theo đúng quy trình chuyên môn. Từng khâu được yêu cầu thực hiện chặt chẽ, khách quan, khoa học, đúng quy định pháp luật, đồng thời phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc.

Một số di vật được tìm thấy trong quá trình khai quật. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong chiều 7-7 và ngày 8-7, Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục triển khai các công tác chuẩn bị để mở rộng khu vực hố chôn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG