Tìm nhân chứng và thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất 1968

Bộ Tư lệnh TPHCM đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31-1-1968 (nhằm mùng 1, mùng 2 Tết Mậu Thân).

Theo nhiều tài liệu lịch sử và các nguồn tư liệu trong nước, quốc tế, có 2 rãnh mộ tập thể được hình thành tại khu vực đầu Tây sân bay Tân Sơn Nhất, nơi an táng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh lịch sử này.

Đã gần 60 năm trôi qua, nhiều đồng đội vẫn chưa được tìm thấy, nhiều gia đình vẫn mòn mỏi chờ tin người thân. Mỗi ký ức, mỗi bức ảnh, mỗi tấm bản đồ, mỗi dòng ghi chép... được lưu giữ đều có thể là manh mối quý giá giúp xác định vị trí các rãnh mộ, đưa các anh trở về với gia đình và đồng đội.

Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Bộ Tư lệnh TPHCM kêu gọi các cựu chiến binh từng tham gia hoặc biết thông tin về trận đánh Sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968; các cựu quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh từng hoạt động tại khu vực sân bay; thân nhân liệt sĩ, người dân địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước; những ai còn lưu giữ tài liệu, nhật ký, bản đồ, hình ảnh hoặc ký ức liên quan đến việc chôn cất các liệt sĩ sau trận đánh... chia sẻ thông tin về Bộ Tư lệnh Thành phố. Mọi nguồn tin, dù rất nhỏ, đều được trân trọng tiếp nhận, kiểm chứng và bảo mật theo quy định.

Mọi thông tin xin liên hệ: Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74 - Bộ Tư lệnh TPHCM, Số điện thoại: 0988.115.272 - Zalo: 0988.115.272, Email: phuongthao201213@gmail.com.

THU HOÀI