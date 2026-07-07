Siêu bão Bavi đã giảm 1 cấp từ sáng nay (7-7)

Theo dự báo, khoảng ngày 12-7, bão Bavi có khả năng đổ bộ khu vực Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Bão ít có khả năng đi vào Biển Đông.

Sáng 7-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, bão Bavi đã giảm xuống cấp 16.

Ảnh mây vệ tinh Himawari của siêu bão Bavi sáng 7-7. Nguồn: TTDBKTTVQG

Lúc 7 giờ ngày 7-7, tâm bão ở khoảng 16,2 độ vĩ Bắc - 140 độ kinh Đông, cách miền Trung Philippines khoảng 1.850km về phía Đông và cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 2.100km về phía Đông Nam.

Cơ quan khí tượng của Việt Nam dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 25-30km/giờ. Từ khoảng ngày 9-7, bão giảm tốc còn 15-20km/giờ, chuyển hướng Tây Tây Bắc về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định mức độ “siêu bão” của bão Bavi còn duy trì thêm khoảng 2-3 ngày tới, sau đó suy yếu dần từ khoảng ngày 10-7.

Quỹ đạo của siêu bão Bavi do JMA (Nhật Bản) dự báo. Nguồn hình ảnh: TTDBKTTVQG

Dự báo, ngày 11-7, bão đi qua phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc). Đến ngày 12-7, bão có khả năng đổ bộ vào khu vực Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền và tiếp tục suy yếu.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, bão Bavi rất ít khả năng đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, do hoàn lưu bão có bán kính rất rộng, thời tiết trên Biển Đông vẫn có thể chịu ảnh hưởng.

Cụ thể, từ ngày 9-7, gió Tây Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông, gồm vùng biển đặc khu Trường Sa, có khả năng mạnh dần lên cấp 6. Trong các ngày 10 và 11-7, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, có thể có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, tàu thuyền hoạt động trên biển chủ động theo dõi diễn biến của bão để bảo đảm an toàn. Hiện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Bavi.

PHÚC HẬU