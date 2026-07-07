Xã hội

Kiểm tra ma túy 63 tài xế tại Bến xe Miền Đông mới

SGGPO

Ngày 7-7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp Công an phường Long Bình và Ban Quản lý Bến xe Miền Đông mới tổ chức kiểm tra, test nhanh chất ma túy đối với tài xế xe khách liên tỉnh đang hoạt động tại bến xe.

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Lực lượng chức năng test nhanh chất ma túy đối với tài xế xe khách liên tỉnh

Thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố, trong đợt kiểm tra tại Bến xe Miền Đông mới, lực lượng chức năng đã test nhanh chất ma túy đối với 63 tài xế xe khách. Kết quả, cả 63 trường hợp đều âm tính với chất ma túy.

Bên cạnh công tác kiểm tra, tổ công tác cũng kết hợp tuyên truyền, phát tờ rơi, phổ biến các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời yêu cầu các tài xế ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động vận tải hành khách, không sử dụng ma túy và các chất kích thích khi điều khiển phương tiện.

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Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra hành chính tài xế xe khách

Theo Đội CSGT Rạch Chiếc, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng tăng cường tổng kiểm tra người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nhất là sử dụng ma túy, rượu bia và các chất kích thích khi lái xe.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM.

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BẢO KHÁNH - XUÂN PHƯƠNG

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