Xúc động rơi nước mắt khi tìm thấy những kỷ vật

Những kỷ vật nằm lại gần 60 năm dưới lòng đất đã khiến những người trực tiếp tìm kiếm lặng đi vì xúc động. Còn ở Tây Ninh, thông tin bước đầu xác định được danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên khiến những anh em tóc đã bạc ôm nhau khóc, chờ ngày được đón người anh cả trở về.

Mảnh giấy với dòng chữ ngắt quãng

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7, thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành đào khảo sát từ ngày 23-6 và vào ngày thứ 2 đã phát hiện những hài cốt đầu tiên. “Khi nhìn thấy các di vật đi cùng hài cốt, túi đựng, vũ khí, trang bị của bộ đội, chúng tôi có đủ cơ sở để khẳng định đây là hài cốt liệt sĩ thuộc lực lượng Giải phóng quân miền Nam. Lúc đó, tôi xúc động rơi nước mắt”, Thiếu tướng Trần Chí Tâm chia sẻ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM trao đổi thông tin với ông Huỳnh Văn Út. Ảnh: Quang Vinh

Trong số 9 hài cốt vừa được phát hiện, có một trường hợp được tìm thấy cùng di vật là mảnh giấy nhỏ, nội dung còn đọc được một phần. Trên mảnh giấy ấy hiện lên những dòng chữ đứt đoạn nhưng vô cùng quý giá: “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Do nhu cầu công tác... khả năng, đạo đức của cán bộ, có đề nghị của đơn vị... 962. Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định đồng chí Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội Bật: Phó… Trị Ban Chỉ huy đơn vị 962, đồng chí Quên”.

Qua giải mã phiên hiệu đơn vị, lực lượng chức năng xác định được danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Ngay sau khi xác định danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Quân khu 7 đã phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và các địa phương liên quan rà soát hồ sơ, tìm quê quán, thân nhân liệt sĩ.

Mong sớm được đón “anh Hai”

Những thông tin ban đầu về hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vừa được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng có nhiều điểm trùng khớp với thông tin gia đình ông Huỳnh Văn Út (xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) lưu giữ suốt nhiều năm qua. Điều đó thắp lên hy vọng sau hàng chục năm mòn mỏi chờ đợi, gia đình sắp được đón người anh cả trở về với quê hương.

“Thông tin về anh Hai gần như chắc chắn rồi. Mong rằng gia đình có thể sớm đón anh trở về. Anh em chúng tôi giờ đầu đã bạc, chỉ mong kịp đoàn tụ với anh sau gần 60 năm xa cách”, ông Huỳnh Văn Mười người đã liên hệ với chính quyền địa phương nhận nhân thân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chia sẻ với phóng viên Báo SGGP.

Ông Mười cho biết, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là con cả (anh Hai) trong gia đình có 11 anh chị em. Từ sáng sớm 6-7, khi có thông tin về việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có nhiều chi tiết trùng khớp về họ tên, quê quán và đơn vị với “anh Hai”, các anh chị em tụ về ngóng tin, hàn huyên tuổi thơ, nhớ về anh trai cả. Theo các thành viên trong gia đình, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tham gia cách mạng từ rất sớm. Trước khi nhập ngũ, ông đã sớm tham gia lực lượng “măng non”, làm cách mạng tại địa phương.

Nhắc về buổi chiều “anh Hai” lên đường đi bộ đội, bà Huỳnh Thị Lê, em thứ năm của ông Quên, nghẹn giọng. Khi ấy bà mới khoảng 13 tuổi. Hôm đó, cha chèo xuồng đưa anh Quên qua sông để đến đơn vị. Bà nằng nặc đòi theo cha và anh. Đứng dưới xuồng, cô em gái nhỏ khóc nức nở, nhìn theo bóng anh khuất dần bên kia sông. Gần 60 năm trôi qua, ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn. Hôm nay, khi nghe tin có thể tìm thấy anh, bà chỉ mong được gặp lại người anh cả, dù chỉ là nắm đất quê hương.

Các anh chị em của ông Quên cho biết thêm, theo lời kể của mẹ (bà Lê Thị Điệu, mất năm 2021) năm 1968, đơn vị của anh Quên tham gia trận đánh ác liệt tại cầu Chữ Y. Trận chiến quá khốc liệt khiến gần như toàn bộ đơn vị hy sinh, không còn ai trở về để xác nhận tung tích đồng đội. Từ đó, gia đình chỉ biết anh mất tích, còn hành trình tìm kiếm kéo dài suốt hàng chục năm vẫn không có kết quả. Sau này khi thống nhất, gia đình mới nhận được giấy báo tử.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình, ngay trong chiều 6-7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cùng đoàn công tác đã đến nhà ông Huỳnh Văn Mười để xác minh các thông tin liên quan. Qua đối chiếu, bước đầu có nhiều điểm trùng khớp, nhưng vẫn còn những thông tin cần làm rõ. Cụ thể, dù Bằng Tổ quốc ghi công ghi tên Huỳnh Văn Quên, nhưng giấy báo tử gia đình nhận được từ Quân khu 9 thể hiện tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên.

“Trong ngày 7-7, chúng tôi sẽ mời gia đình ông Huỳnh Văn Mười xét nghiệm ADN để có kết luận chắc chắn về nhân thân liệt sĩ. Khi có kết luận chính thức sẽ tiến hành triển khai các bước tiếp theo đúng quy định”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết.

NHÓM PV