Vụ tay đua mô tô tử vong tại Cần Thơ: Đường đua chưa đảm bảo

Ngày 6-5, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã có thông tin liên quan đến trường hợp 1 tay đua mô tô tử vong, tại Giải đua xe mô tô sân tròn tranh Cúp vô địch quốc gia năm 2026.

Theo lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, qua kiểm tra cho thấy an toàn đường đua chưa đảm bảo

Tại phiên họp thường kỳ tháng 4-2026 của UBND TP Cần Thơ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa cho biết: "Qua kiểm tra cho thấy an toàn đường đua chưa đảm bảo". Ngoài ra, Thiếu tướng Hòa cũng đề cập đến thực trạng cạnh tranh giữa các "lò" đua xe, cho rằng nhiều hoạt động đua trái phép bên ngoài được "hợp pháp hóa" khi đưa vào sân thi đấu. Từ đó, đề nghị các cơ quan chức năng tham mưu chấm dứt việc tổ chức giải đua xe mô tô này.

Mới đây, Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ cho biết đã xin chủ trương không tổ chức Giải đua xe mô tô toàn quốc tranh Cúp Liên đoàn Xe đạp - Motor thể thao năm 2026, dự kiến diễn ra dịp lễ Quốc khánh 2-9 tới.

Sự cố giải đua xe mô tô tại sân vận động Cần Thơ khiến 1 tay đua tử vong

Trước đó, ngày 30-4, tại Giải đua xe mô tô sân tròn tranh Cúp vô địch quốc gia năm 2026, được tổ chức ở sân vận động Cần Thơ đã xảy ra sự cố khiến tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu tử vong. Nguyên nhân vụ việc ban đầu được cho là xe đua gặp phải sự cố luppe, khiến động cơ dừng đột ngột, tay đua bị va đập mạnh xuống mặt đường dẫn đến đa chấn thương nặng rồi tử vong.

Đại diện ban tổ chức cho biết, trước giải Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ phối hợp Liên đoàn Xe đạp - Môtô thể thao Việt Nam (đơn vị phối hợp tổ chức) kiểm tra công tác tổ chức và an toàn đường đua tại sân vận động Cần Thơ, kết quả đảm bảo theo quy định.

TUẤN QUANG