Đề xuất cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc bé trai 2 tuổi bị bạo hành

Bé trai 2 tuổi bị bạo hành, bị người thân từ chối chăm sóc. Chính quyền địa phương đang làm thủ tục đưa cháu vào cơ sở bảo trợ để tiếp tục điều trị và nuôi dưỡng.

Chiều 6-5, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp (TPHCM), cho biết địa phương đã có văn bản đề nghị Sở Y tế và Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM tiếp nhận bé N.G.K. (2 tuổi), nạn nhân trong vụ bị mẹ ruột và cha "hờ" bạo hành. Theo đó, bà ngoại và dì ruột của cháu đã từ chối chăm sóc bé.

Vết thương của cháu K. do bị bạo hành

Phương án được đề xuất là giao Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM cử người theo dõi, chăm sóc cháu trong thời gian điều trị và sau xuất viện.

Trước đó, UBND xã đã làm việc với các đơn vị liên quan cùng Bệnh viện Nhi Đồng 1, nơi cháu K. đang điều trị. Theo bệnh viện, nạn nhân bị chấn thương gan độ II, tổn thương lách, gãy xương tay, dự kiến điều trị khoảng 3 tuần và cần theo dõi đặc biệt sau đó. Sau giai đoạn điều trị, cháu bé có thể được chuyển về cơ sở bảo trợ để tiếp tục nuôi dưỡng, tạo điều kiện học tập.

Căn nhà trọ nơi bé K. bị mẹ ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc và người tình Danh Chơn bạo hành

Theo báo cáo của địa phương, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và Danh Chơn (30 tuổi) sống chung như vợ chồng, đã nhiều lần bạo hành cháu bé. Riêng ngày 2-5, cháu bị đánh liên tiếp vào chân, lưng, đầu, thậm chí bị nhúng đầu vào thau nước khi tắm. Hành vi được xác định diễn ra nhiều lần, có dấu hiệu kéo dài.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Hiệp nhận định đây là vụ bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại nặng nề đến sức khỏe, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nạn nhân. Chính quyền xã sẽ tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp có nguy cơ bạo lực, xâm hại trẻ em; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong việc bảo vệ trẻ em và tố giác hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 5-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc (mẹ ruột) và Danh Chơn (cha “hờ”) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Hàng xóm phát hiện bé trai 2 tuổi bị bạo hành và trình báo công an Anh Hoàng Huỳnh Huy (1997), hàng xóm tại khu trọ ở ấp Phú Lâm (xã Hòa Hiệp), là người đầu tiên phát hiện tình trạng của bé N.G.K. và trình báo công an. Theo đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 2-5, mẹ bé bế con sang nhà anh Huy xin tiền, gửi bé lại. Khi kiểm tra, gia đình anh phát hiện toàn thân bé bầm tím, vùng đầu có vết thương dài hơn 10cm, bé có dấu hiệu hôn mê. Mặc dù người mẹ xin không báo công an nhưng anh Huy vẫn trình báo và đưa bé đi thăm khám.

