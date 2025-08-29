Chính trị

Phường Thuận Giao (TPHCM): Họp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Sáng 29-8, UBND phường Thuận Giao tổ chức Họp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Lãnh đạo phường Thuận Giao tuyên dương các điển hình tiên tiến

Tại buổi lễ, Đảng bộ phường có 5 đảng viên vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 Đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Cũng trong dịp này, 10 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2023 - 2024, góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, UBND phường Thuận Giao đã tuyên dương 3 tập thể và 60 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thành Úy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Giao trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thành Uý, Bí thư Đảng uỷ phường Thuận Giao ghi nhận những cống hiến của các đồng chí đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng và các cá nhân được tuyên dương, khen thưởng dịp 2-9, đồng thời mong muốn trong giai đoạn mới, từng đồng chí sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

