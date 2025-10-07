Cử tri phường Thuận Giao kiến nghị tạo điều kiện thuận lợi trong việc tách thửa đất

Cử tri phường Thuận Giao nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh như: cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tách thửa đất.

Chiều 7-10, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 13, Đoàn ĐBQH TPHCM gồm Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; đồng chí Phạm Trọng Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM đã tiếp xúc cử tri tại phường Thuận Giao (TPHCM) trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV.

Tổ Đại biểu Quốc hội số 13, Đoàn ĐBQH TPHCM tiếp xúc cử tri phường Thuận Giao

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Hùng đề nghị cần nhanh chóng hoàn thiện một số tuyến đường ở khu phố Bình Quới A, phường Thuận Giao hiện nay đã xuống cấp, trong khi các tuyến đường này có nhiều học sinh, công nhân đi lại. Cũng theo cử tri Hùng, tình trạng công nhân chạy xe ngược chiều vào giờ cao điểm; tình trạng kẹt xe ở một số tuyến đường, đặc biệt là trước cổng trường vào giờ tan học đã gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Vì vậy cần phải có giải pháp xử lý kịp thời.

Ngoài ra, cử tri phường Thuận Giao cũng nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh như: cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ; đầu tư, nâng cấp trang thiết bị của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương; đồng thời xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tách thửa đất để chia cho các thành viên trong gia đình.

Cử tri phường Thuận Giao nêu phản ánh tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 7-10

Giải đáp ý kiến của cử tri về tình trạng giao thông trước cổng trường, Thiếu tá Lương Minh Cảm, Trưởng Công an phường Thuận Giao, cho biết, ngay từ đầu năm học, công an địa phương đã đến tận các trường học phối hợp tuyên truyền, lập chốt nhắc nhở, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, nhằm hạn chế tình trạng kẹt xe, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thời gian tới, công an địa phương sẽ tăng cường hơn nữa công tác này để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, công ty.

Thiếu tá Lương Minh Cảm, Trưởng Công an phường Thuận Giao trả lời ý kiến của cử tri

Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Giao Thái Hoàng Quốc Dũng, cho biết, hiện một số tuyến đường trên địa bàn phường đã xuống cấp. Tới đây, địa phương sẽ khảo sát và báo cáo để xin nâng cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Giao Thái Hoàng Quốc Dũng trả lời ý kiến của cử tri

VĂN CHÂU