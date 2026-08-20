Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 - năm 2026: Vinh danh 11 kỹ sư có nhiều sáng kiến

Sáng 20-8, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức chương trình “Vinh danh - Đổi mới - Phát triển - Vững bước cùng người lao động TPHCM”.

Chương trình là hoạt động thiết thực kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 20-8-2026).

Tham dự có các đồng chí: Đặng Ngọc Tùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM; Nhà báo Dương Quang, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ chúc mừng nữ kỹ sư được vinh danh Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại chương trình, UBND TPHCM, LĐLĐ TPHCM và Báo SGGP tổ chức Lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 - năm 2026 cho 11 cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.

Cá nhân vinh dự nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

11 cá nhân được trao giải thưởng có thành tích cao trong lao động sáng tạo, có nhiều sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả, có giá trị làm lợi cho doanh nghiệp cùng khả năng áp dụng vào thực tiễn và lan tỏa, có tinh thần học hỏi cao, nhiệt tình trong đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, họ là những cá nhân có nhiều đóng góp vào phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026-2031, do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Cá nhân vinh dự nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chị Nguyễn Thị Kim Yến, Công ty CP Cấp nước Trung An là một trong 11 gương nhận giải.

Với chuyên môn quản lý tài nguyên và môi trường, chị Yến đưa công nghệ GIS vào quản lý, vận hành mạng lưới cấp nước, quản lý đồng hồ khách hàng và giám sát dữ liệu. 11 sáng kiến của chị trong 5 năm đã làm lợi cho đơn vị mỗi năm hơn 4,5 tỷ đồng.

Không chỉ sáng tạo trong công việc, chị Yến còn tận tình kèm cặp, tạo động lực cho các thợ trẻ nâng cao tay nghề và đạt nhiều thành tích trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Cá nhân vinh dự nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu dự Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong niềm hạnh phúc là 1 trong 11 cá nhân nhận giải thưởng, anh Võ Anh Tuấn, Công ty TNHH Jabil Việt Nam bày tỏ: “Đây là động lực lớn để tôi nỗ lực, phấn đấu tiếp tục học tập, lao động, cống hiến và có thêm những sáng kiến đóng góp cho công ty, góp phần phát triển thành phố”.

Cá nhân vinh dự nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cá nhân được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giải thưởng Tôn Đức Thắng là giải thưởng cấp thành phố, được LĐLĐ TPHCM phối hợp Báo SGGP tổ chức từ năm 2000. Giải thưởng vinh danh những kỹ sư, công nhân có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thiết thực, được áp dụng vào quá trình lao động sản xuất kinh doanh. Trong 26 năm qua, giải thưởng tôn vinh gần 280 cá nhân tiêu biểu có những sáng kiến, sáng tạo mang lại giá trị cao, tinh thần lao động nghiêm túc, không ngừng học hỏi và chủ động đổi mới trong công việc. Giải thưởng cũng góp phần hình thành đội ngũ người lao động có tay nghề, chuyên môn và tư duy sáng tạo, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân thành phố hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cá nhân được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cá nhân được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

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