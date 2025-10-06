Cuộc chiến hạ lưu - phim Việt lấy cảm hứng từ “Vợ nhặt”

Tác phẩm của đạo diễn Mr.Tô còn quy tụ dàn diễn viên đình đám, trong đó đánh dấu màn tái xuất của cặp đôi Thái Hòa - Lê Phương.

Thuộc thể loại tâm lý - gia đình - hài, Cuộc chiến hạ lưu lấy bối cảnh đô thị phồn hoa, đưa người xem vào cuộc chiến sống còn của một gia đình ba thế hệ.

Trước nguy cơ mất đi chốn dung thân duy nhất, từng thành viên với những tổn thương và khát vọng riêng, buộc phải tìm cách níu giữ “tổ ấm tạm bợ” bằng đủ trò bi hài. Những góc khuất dần bị phơi bày, đẩy mọi thứ đến bờ vực tan vỡ.

Cuộc chiến hạ lưu lấy cảm hứng từ tác phẩm Vợ nhặt

Điều khá thú vị, kịch bản phim được biên kịch Nhi Bùi - người đứng sau nhiều dự án điện ảnh Thưa mẹ con đi, Ngày xưa có một chuyện tình, Bố già, Nụ hôn bạc tỷ…, lấy cảm hứng từ tình huống “nhặt vợ” trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân để phát triển kịch bản.

Theo biên kịch Nhi Bùi, Vợ nhặt chính là cốt lõi để xây dựng các mối quan hệ trong phim, giữa hai nhân vật anh Sáng (Thái Hòa thủ vai) và chị Bé Gái (Lê Phương thủ vai). Đây là điểm nhấn mang đậm chất Việt Nam, tính kết nối gia đình nhiều hơn là huyết thống.

Tuy nhiên, cũng theo Nhi Bùi, anh chỉ lấy cảm hứng từ cái ‘tứ’ của Vợ nhặt chứ không lặp lại câu chuyện cũ. Tác phẩm gốc đã có từ rất lâu, không còn mới nhưng khi đặt trong bối cảnh hiện đại, anh vẫn tìm thấy chất liệu mới, đáng để khai thác. “Tôi dùng ý ‘nhặt’ để triển khai, nhưng phát triển cho đa dạng, khác nhau về tình huống giữa các nhân vật”, biên kịch Nhi Bùi cho biết.

Lê Phương

Và Thái Hòa tái xuất trong một dự án phim truyền hình

Trong poster chính được ê-kíp hé lộ, hình ảnh cả gia đình ôm lấy nhau với gương mặt thẫn thờ, lo âu gợi nhiều suy tư. Ở vị trí trung tâm, anh Sáng và chị Bé Gái trở thành chỗ dựa cho các thành viên nhưng đồng thời cũng chất chứa không ít bất an. Chi tiết tấm tôn cũ bạc màu biểu trưng cho sự bấp bênh, khắc nghiệt của cuộc sống, đối lập với nền trời xanh, biểu tượng của hy vọng.

Trái ngược với không khí nặng nề thường thấy, trong teaser đầu tiên lại mang sắc thái hài hước, rộn ràng và “rất đời”. Trong căn nhà chắp vá, thiếu thốn đến mức “ăn trộm chui vô là trầm cảm”, anh Sáng vẫn giữ tinh thần lạc quan, gánh vác gia đình bằng những câu bông đùa duyên dáng.

Poster chính thức phim Cuộc chiến hạ lưu

Tái hợp với Lê Phương sau 10 năm, Thái Hòa dành nhiều lời khen ngợi cho bạn diễn, đặc biệt là sự tươi mới trong diễn xuất. Về phần mình, diễn viên Lê Phương cho biết anh cảm nhận được năng lượng đặc biệt từ đàn anh.

Trong phim, anh và Lê Phương có nhiều cảnh chung, đòi hỏi cảm xúc cao và sự phối hợp chặt chẽ.

Cuộc chiến hạ lưu dự kiến phát sóng độc quyền trên VieON từ ngày 23-10.

HẢI DUY