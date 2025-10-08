Cựu chiến binh lan tỏa tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ

Trải qua những năm tháng chiến tranh, trở về với đời thường, cựu chiến binh Trịnh Phú Thiện (70 tuổi, thôn Phú Lộc, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn miệt mài lan tỏa tinh thần cách mạng, truyền lửa yêu nước cho thế hệ trẻ bằng những câu chuyện mộc mạc và việc làm nghĩa tình.

Nghĩa tình cựu chiến binh

Sau chiến tranh, trở về đời thường, cựu chiến binh Trịnh Phú Thiện vẫn giữ trọn tinh thần người lính Cụ Hồ. Ông hiện là Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Phú Lộc, Trưởng ban liên lạc Trung đoàn 1, Trung đoàn Ba Gia. Ở mỗi cương vị, ông đều dành nhiều tâm sức hỗ trợ đồng đội, thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Với vai trò trong Hội đồng xét duyệt của xã Bình Trung (cũ), ông trực tiếp tham gia xác minh, chứng nhận giấy tờ thời kháng chiến, giúp đồng đội, đồng chí được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước.

Ông vẫn nhớ một kỷ niệm đặc biệt vào năm 2010. Khi ấy, người thân của một liệt sĩ từ miền Bắc vào xin được di dời phần mộ về quê nhà. Chính ông là người trực tiếp xác minh danh tính. Đó là liệt sĩ Trần Văn Kiên, chiến sĩ đặc công hy sinh trong trận đánh cầu Châu Ổ trong khoảng thời gian 1973-1974. Anh đã mang quả bom nặng 1,2 tạ đánh vào cầu để cắt đứt đường liên lạc của địch, nhưng không may bị bắn trúng. Sau trận ấy, đồng đội tìm thấy thi thể và chôn cất tại Gò Sỏi, xã Bình Trung. Ông Thiện chia sẻ: “Ngày đó, chính tôi cùng đồng đội chôn cất anh, nên tôi xác nhận có mộ liệt sĩ ở Gò Sỏi và đồng ý khai quật”.

Từ bên trái qua, ông Nguyễn Hiền, Tổ trưởng Tổ Hội Người cao tuổi xóm Tăng Lộc, ông Trịnh Phú Thiện thăm nhà ông Nguyễn Bạn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hơn 10 năm qua, vợ chồng ông Trịnh Phú Thiện đã dành một phần tiền trợ cấp thương binh để chia sẻ với cộng đồng. Mỗi năm, ông quyên góp từ 3–5 triệu đồng hỗ trợ người già, người neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Phú Lộc. Không chỉ dừng lại ở đó, từ nhiều năm nay, ông còn duy trì chương trình “bữa sáng yêu thương” vào mỗi sáng chủ nhật, tặng cháo nóng cho các gia đình khó khăn trong thôn.

Cựu chiến binh Nguyễn Bạn (95 tuổi, thôn Phú Lộc), người từng được trao Huy chương Kháng chiến hạng Nhì, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, xúc động chia sẻ: “Nhận được sự quan tâm từ ông Thiện, tôi rất vui. Tôi mong rằng những việc làm nhân văn này sẽ được nhân rộng để thế hệ sau noi theo”.

Truyền lửa cho thế hệ trẻ

Gần 15 năm nay, ông được Hội Cựu chiến binh xã Bình Trung (trước đây) tín nhiệm giao nhiệm vụ thiêng liêng, truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ qua những buổi nói chuyện về lịch sử Đảng, truyền thống quê hương, đồng thời tuyên truyền chính sách, chế độ dành cho người có công.

Trong dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Vạn Tường (18-8-1965 – 18-8-2025), ông Thiện với chức vụ Tiểu đội phó, Tiểu đội Cối 81, Trung đoàn 1, Trung Đoàn Ba Gia, thay mặt đồng đội phát biểu. Giọng kể mộc mạc của ông như đưa người nghe trở lại những ngày lửa đạn.

Ông Trịnh Phú Thiện, Tiểu đội phó, Tiểu đội Cối 81, Trung đoàn 1, Trung Đoàn Ba Gia, truyền lửa cho thế hệ trẻ thông qua trận chiến thắng Vạn Tường. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông nói: “Tôi còn nhớ như in những ngày “trung tuần” tháng Tám, giữa ngày trời đầu thu Quảng Ngãi, những người lính chúng tôi, phần lớn tuổi đời còn rất trẻ, mang theo niềm tin son sắt vào Đảng, vào ngày thống nhất non sông, đã chiến đấu bằng tất cả lòng quả cảm và tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Máu đã đổ, đồng đội đã ngã xuống nhưng chính trong gian khổ ấy, chúng tôi hun đúc nên ý chí và lòng yêu nước bất diệt”.

Cuộc đời binh nghiệp của ông gắn liền với nhiều dấu mốc, năm 1960, mới 15 tuổi, tham gia du kích xã Bình Trung; năm 1964, nhập ngũ tại Công trường 1, Trung đoàn 1, Trung Đoàn Ba Gia, Sư đoàn 2, Quân khu 5; từng tham gia các trận Ba Gia, Vạn Tường. Năm 1966, Trong trận Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam (cũ), ông bị thương và được nhân dân địa phương nuôi giấu, đùm bọc.

Năm 1967, ông ra Bắc điều trị, học tập, được kết nạp Đảng. Năm 1971, ông xung phong trở lại chiến trường. Giai đoạn 1973–1974, ông là Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban khởi nghĩa xã Bình Trung. Sau ngày giải phóng, ông tiếp tục đảm nhiệm nhiều cương vị công tác. Đến năm 2007, ông nghỉ hưu.

Cựu chiến binh Trịnh Phú Thiện với các cựu chiến binh ở địa phương. Ảnh: NVCC

Hành trình chiến đấu và cống hiến của ông Thiện là minh chứng sống cho lòng trung thành với Tổ quốc – nền tảng để thế hệ trẻ tin tưởng vào những điều ông truyền lại.

“Thế hệ chúng tôi tự hào đã hoàn thành sứ mệnh chiến đấu, góp phần đưa đất nước thống nhất, đổi mới và phát triển. Chúng tôi tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay và mai sau sẽ tiếp nối, phát huy truyền thống yêu nước, đem sức mình xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc”, ông chia sẻ.

Ông Nguyễn Hiền, Tổ trưởng Tổ Hội Người cao tuổi xóm Tăng Lộc (thôn Phú Lộc), cho biết: “Việc làm của ông Thiện không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái, nghĩa tình của một cựu chiến binh, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ, với thông điệp sống đẹp, sống có trách nhiệm. Đó chính là cách ông tiếp tục truyền lửa, bồi đắp giá trị nhân văn cho cộng đồng”.

NGUYỄN TRANG