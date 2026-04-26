Romania sơ tán hơn 200 người do UAV của nước ngoài rơi

Ngày 25-4, nhà chức trách Romania đã sơ tán hơn 200 người khỏi khu vực có thiết bị bay không người lái (UAV) của nước ngoài bị rơi.

Máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh. Ảnh Royal Air Force

Thông báo của lực lượng dịch vụ khẩn cấp cho biết: "Một UAV đã rơi xuống khu vực đông dân cư, có khả năng mang theo chất nổ”. Hiện không có thương vong nào được báo cáo, nhưng một cột điện và một nhà kho đã bị hư hại. Cơ quan chức năng đã cắt nguồn cung cấp khí đốt như một biện pháp phòng ngừa.

Sau vụ việc trên, Bộ Quốc phòng Anh đã điều động khẩn cấp 2 máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh đóng tại Borcea (Romania) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho phép các máy bay này bắn hạ UAV lạ trên không phận Romania.

Romania đã nhiều lần chứng kiến không phận bị xâm phạm và mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống lãnh thổ, kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra hồi tháng 2-2022. Tuy nhiên, theo Tổng thống Romania Nicusor Dan, đây là lần đầu tiên nước này ghi nhận thiệt hại thực sự về tài sản.

VIỆT LÊ